1 करोड़ से ज्यादा की कैश निकासी पर TDS: कई बैंकों में हैं अकाउंट तो क्या है टैक्स डिडक्शन का नियम, समझें डिटेल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2019 में प्रस्ताव दिया था कि किसी बैंक अकाउंट से एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉल पर 2 फीसदी TDS काटा जाए. चूंकि, लोगों के एक ही बैंक में एक से ज्यादा यानी मल्टीपल अकांउट होते हैं, इसलिए केवल एक अकाउंट से एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉल पर 2 फीसदी TDS प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल हो सकता था. लिहाजा, सरकार ने फाइनेंस बिल 2019 में संशोधन कर इस नियम को किसी बैंक के केवल एक अकाउंट से बढ़ाकर उस बैंक में मौजूद सभी अकाउंट से विदड्रॉल पर लागू कर दिया.

अब यह 2 फीसदी TDS किसी शख्स के एक ही बैंक/को-ऑपरेटिव बैंक/पोस्ट ऑफिस में मौजूद सभी अकाउंट को मिलाकर एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के किए गए कैश विदड्राल पर लगेगा. यानी अगर किसी के एक से ज्यादा बैंक/पोस्ट ऑफिस/को-ऑपरेटिव बैंक में अकाउंट हैं तो वह 1 करोड़ से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन ​बिना 2 फीसदी TDS के कर सकता है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी के तीन अलग-अलग बैंकों में तीन अकाउंट हैं तो वह 3 करोड़ रुपये तक कैश बिना टैक्स कटौती निकाल सकता है.

2 फीसदी TDS लाने के पीछे सरकार का मकसद कैश ट्रांजेक्शन को हतोत्साहित करना है. बिल में कहा गया कि कोई भी बैंक या को-ऑपरेटिव सोसायटी, जो बैंकिंग बिजनेस से जुड़े हैं या पोस्ट ऑफिस किसी व्यक्ति द्वारा एक वित्त वर्ष में अकाउंट/अकाउंट्स से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉल पर 2 फीसदी TDS काटें. यह प्रावधान 1 सितंबर 2019 से अमल में आ चुका है.

लेकिन इस नियम के चलते कुछ अस्पष्टताएं भी व्याप्त हैं. जैसे- क्या 1 करोड़ की सालाना लिमिट क्रॉस होने के बाद चेक या डिमांड ड्राफ्ट में पेमेंट पर भी TDS कटेगा? क्या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट करने पर भी 2 फीसदी TDS कटेगा? क्या बैंक, पोस्ट ऑफिस को कैश में किया गया भुगतान भी इस दायरे में आएगा आदि. आइए इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं…

एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विद्ड्रॉल पर 2 फीसदी TDS का प्रावधान सेक्शन 194N के तहत किया गया है. स्पष्ट कर दें कि TDS केवल उन्हीं ट्रांजेक्शंस पर कटेगा, जहां कैश निकाला जाएगा. अगर किसी ने बैंक से चेक या ड्राफ्ट में पेमेंट लिया है तो TDS नहीं कटेगा क्योंकि कैश में पेमेंट नहीं हुआ.

इसे एक उदाहरण से समझें- मान लीजिए किसी अमित लिमिटेड नाम के खाताधारक ने एक 1 लाख रुपये का पे ऑर्डर जारी किया. इससे पहले यह खाताधारक उसी साल में 1 करोड़ रुपये के कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट क्रॉस कर चुका है. तो ऐसे में नए पे ऑर्डर पर TDS देनदारी तब तक नहीं बनेगी, जब तक बैंक कैश में अमाउंट का भुगतान न करे. इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैंक का बीयरर चेक कैश की परिभाषा के तहत नहीं आता है. यानी अगर बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपये सालाना की लिमिट के ऊपर ट्रांजेक्शन/पेमेंट चेक, डिमांड ड्राफ्ट या डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया गया तो 2 फीसदी TDS नहीं कटेगा.

यह भी जान लें कि लिमिट क्रॉस होने पर टैक्स 1 करोड़ रुपये मिलाकर पूरे अमाउंट पर नहीं कटता. अगर कोई अकाउंट से 1 करोड़ रुपये की सालाना लिमिट के ऊपर कैश में ट्रांजेक्शन करता है तो TDS केवल 1 करोड़ रुपये से ऊपर वाले अमाउंट पर लगेगा, न कि 1 करोड़ रुपये मिलाकर पूरे अमाउंट पर.

सेक्शन 194N के तहत कुछ कैटेगरी को 1 करोड़ रुपये की सालाना लिमिट क्रॉस होने के बाद भी अकाउंट से कैश विदड्रॉ करने पर 2 फीसदी TDS से छूट है. यह छूट सरकारी संस्था, बैंक, को-ऑपरेटिव सोसायटी, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव सोसायटी के बिजनेस कॉरस्पोंडेंट, किसी बैंक के व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर और सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए किसी व्यक्ति को है.

अगर कोई 1 अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2019 तक 1 करोड़ रुपये कैश विदड्रॉल की लिमिट पार कर चुका है तो अब बाकी बचे वित्त वर्ष 2019-20 में किए जाने वाले कैश विदड्रॉल पर TDS कटेगा. फाइनेंस बिल के संशोधनों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉल पर कुल TDS टैक्सपेयर की कुल टैक्स देनदारी में समायोजित किया जाएगा. इस प्रकार यह अतिरिक्त बोझ नहीं होगा.

By: CA Sunny Kumar Singh

