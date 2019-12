बनना है अमीर! नए साल में निवेश के लिए चुनें 10 विकल्प, बढ़ती जाएगी आपकी दौलत

How To Become Rich: हर ​कोई यही चाहता है कि वह लाइफ में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए और अमीर बन जाए. हालांकि ऐसे कुछ ही लोग होते हैं तो इसके लिए सही रास्ता चुनते हैं और अमीर बनने का सपना पूरा करते हैं. अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर हो. आपको इस बात की अच्छी समझ होनी चाहिए कि कैसे और कहां निवेश किया जाए. जब एक बार आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ आ जाती है, पैसे कमाना आसान हो जाता है.

ऐसे में आपके पास बेहतर मौका होता है कि बिना ज्यादा प्रयास किए आप दौलतमंद बन सकते हैं. हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि जितनी जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, फायदा उतना ही ज्यादा होगा. हम आपको ऐसे ही 10 विकल्पों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें 2020 में निवेश के लिए चुन सकते हैं.

स्टॉक या इक्विटीज को वोलेटाइल एसेट क्लास में रखा जाता है, यानी जहां उतार चढ़ाव की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं. हालांकि अगर गारंटेड रिटर्न की बात करें तो शेयर बाजार में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती. लेकिन सही निवेश का चुनाव किया जाए तो बेहद कम समय में आपका पैसा दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले तेजी से बढ़ सकता है. जब भी इक्विटी में निवेश करें इस बात का ध्यान रखें कि पैसा एक ही जगह लगाने की बजाए आपका निवेश डाइवर्सिफाई होना चाहिए. इससे जोखिम कम हो जाता है. अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो शेयर बाजार बेहतर विकल्प हो सकता है. इसमें डीमैट अकाउंट खुलवाना जरूरी है.

मौजूदा दौर में दौलत बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड बेहतर और सुरक्षित विकल्प है. म्यूचुअल फंड के जरिए निवेशक के पास अलग अलग इक्विटी या एसेट क्लास में पैसा लगाने का मौका मिलता है. इससे निवेशकों का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है. म्यूचुअल फंड में निवेश कुशल फंड मैनेजर की देख रेख में किया जाता है, इसलिए रिस्क कम होता है. इक्विटी, उेट और हाइब्रिड इसमें 3 सेग्मेंट होते हैं.

पोस्ट आफिस मंथली इनकम स्कीम निवेश का बेहतर विकल्प है, जिससे मंथली कमाई का मौका मिलता है. इसमें रिटर्न की गारंटी होती है, जहां एक तय ब्याज के हिसाब से आपका पैसा बढ़ता है. इसमें 7.6 फीसदी सालाना के हिसाब से ब्याज मिल रहा है. इसमें एक शख्य 1500 से 4.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है, जबकि ज्वॉइंट अकाउंट के तहत निवेश की लिमिट 9 लाख रुपये है.

नेशनल पेंशन सिस्टम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड उेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा मैनेज किया जा रहा है. यह रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहतर विकल्प है, जिसमें निवेश के जरिए जहां मंथली पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं, वहीं एकमुश्त फंड भी मिलता है. यहां आपके निवेश को एफडी, इक्विटी, कॉरपोरेट बांड, गवर्नमेंट फंड और लिक्विड फंड में लगाया जाता है. इसमें किए गए निवेश से इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ भी ले सकते हैं.

PPF भारत में निवेश के सबसे लोकप्रिय साधनों में एक है. PPF अकाउंट बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है. इसमें मेच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है. यह अकाउंट 500 रुपये से खोला जा सकता है और इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है. इसे आगे भी 5—5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. PPF अकाउंट पर अभी 7.9 फीसदी सालाना के हिसाब से ब्याज मिल रहा है.

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट भारत में निवेश का बेहद लोक​प्रिय माध्यम है. एफडी अकाउंट किसी भी बैंक या डाकघर में खुलवाया जा सकता है. इसमें 7 दिन से 10 साल तक निवेश का विकल्प होता है. इसमें एक तय ब्याज पर आपका पैसा जमा हो जाता है. इसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कटेगिरी में रखा गया है, जहां रिस्क बेहद कम होता है. ज्यादातर बैंक 5 साल की एफडी पर 6%-8% के बीच ब्याज दे रहे हैं.

7. सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम

8. RBI टैक्सेबल बांड

9. रियल एस्टेट

10. गोल्ड

(लेखक: हर्ष जैन, को फाउंडर एंड COO, Groww)

