Monkeypox को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने पर विचार, WHO ने बुलाई विशेष बैठक

MonkeyPox: डब्ल्यूएचओ मंकीपॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित करने के लिए आज आपातकालीन बैठक बुलाई है. जानिए इसका क्या मतलब है और इसे लेकर बहस क्यों छिड़ी है?

मंकीपॉक्स का प्रकोप दुनिया भर के 42 देशों में फैल चुका है और इसके 3300 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं.

मंकीपॉक्स (Monkeypox) का प्रकोप दुनिया भर के 42 देशों में फैल चुका है और इसके 3300 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में इस संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आज (23 जून) एक आपातकालीन बैठक बुलाई है. इस बैठक डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी कमेटी मंकीपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने पर विचार करेगी. पिछले हफ्ते डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयसस ने जानकारी दी थी कि मंकीपॉक्स के मामले 40 से अधिक देशों में सामने आए और उनमें से अधिकतर यूरोप से. हालांकि दशकों से सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में इस वायरस का प्रकोप पहले से ही था, जहां इसके चलते करीब 10 फीसदी की मौत हो गई और अब इसका प्रकोप यूरोपीय देशों में भी देखा जा रहा है. अफ्रीका से बाहर अभी तक इसके चलते किसी के मौत की खबर नहीं आई है. ग्लोबल इमरजेंसी घोषित करने का क्या है मतलब?

मंकीपॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित करने का मतलब होगा कि यूएन हेल्थ एजेंसी इसे असाधारण घटना मानती है और मानती है कि यह बीमारी अन्य देशों में भी फैल सकती है. इसके अलावा मंकीपॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किए जाने के बाद इसके खिलाफ वैसी ही लड़ाई लड़ी जाएगी जैसे कोरोना को लेकर लड़ी जा रही है और पोलियो को पूरी तरह खत्म करने के लिए कोशिशें की जा रही है. हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ऐलान से कोई खास फर्क आएगा क्योंकि विकसित देश पहले ही अपने यहां इस पर काबू करने के लिए तेजी से कदम उठा रहे हैं. Nifty Target: दिसंबर तक निफ्टी में भारी गिरावट की आशंका, इंटरनेशनल ब्रोकरेज ने गिनाए ये 5 कारण WHO की आपातकालीन बैठक को लेकर छिड़ी बहस

मंकीपॉक्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज आपातकालीन बैठक बुलाई है और अब इस पर बहस छिड़ गई है. नाइजीरिया के एक वायरोलॉजिस्ट Oyewale Tomori जो डब्ल्यूएचओ एडवायजरी ग्रुप में हैं, उनका कहना है कि अगर डब्ल्यूएचओ इस मंकीपॉक्स संक्रमण को लेकर वाकई चिंतित होती तो वे उसी समय आपातकालीन बैठक करते, जब नाइजीरिया में 2017 में इसके मामले फिर से सामने आए थे और कोई नहीं जानता था कि एकाएक इसके सैकडों मामले कैसे आ गए. उनका आरोप है कि डब्ल्यूएचओ ने अपने एक्सपर्ट्स को तभी इस मसले पर बुलाया जब यह बीमारी गोरे लोगों के देशों में फैल रही है. यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 42 देशों में इसके 3300 से अधिक केसेज सामने आ चुके हैं और इसमें से 80 फीसदी से भी अधिक केस यूरोप से आए हैं. Stock Tips: टाटा ग्रुप के इस स्टॉक में 31% रिटर्न का गोल्डेन चांस, 20% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं शेयर अफ्रीका में आसान तरीकों से मंकीपॉक्स पर नियंत्रण दक्षिण अफ्रीका के University of KwaZulu-Natal के वाइस चांसलर और एपिडेमियोलॉजिस्ट सलीम अब्दूल करीम के मुताबिक अफ्रीका समेत अन्य सभी स्थानों पर मंकीपॉक्स को थामने के लिए डब्ल्यूएचओ व अन्य संगठनों को और अधिक कोशिशें करनी चाहिए. हालांकि वे इस बात से सहमत नहीं दिखे कि ग्लोबल इमरजेंसी से कुछ मदद मिलेगी. करीम के मुताबिक यूरोप में मंकीपॉक्स को रोकने के लिए वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी लेकिन अफ्रीका में इसे बहुत आसान तरीकों से नियंत्रित किया जा चुका है. इसका संक्रमण निगरानी, मरीजों को अलग करने और पब्लिक एजुकेशन पर निर्भर करता है. (Input: Associated Press)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.