COVID-19: नहीं थम रहा कोरोना का कहर; 24 घंटे में 7380 डेथ, US में 6 दिन में मामले दोगुना होकर 4 लाख के पार

दुनियाभर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. हर 1.5 दिन से भी कम समय में 1 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के 84915 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 7380 लोगों की कोरोना के चलते डेथ हो गई है. आज सुबह तक की बात करें तो डबल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 14,31,691 पहुंच गई है. इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां मामले 4 लाख के पार चले गए हैं. अमेरिका के ये आंकड़े चीन के मुकाबले करीब 5 गुना है. अकेले अमेरिका में स्पेन, इटली और फांस तीनों देशों से ज्यादा मरीज हैं.

कोरोना वायरस के चलते खतरा कितना ज्यादा बढ़ गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1.5 दिन से भी कम समय में 1 लाख नए मामले सामने आ जा रहे हैं. वहीं, अब हर 10 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 184 हो गई है, जो 2 दिन पहले तक 163 के करीब थी. वहीं, इसके चलते हर 10 लाख आबादी पर करीब 10.4 लोगों की जान गई है, जो 2 दिन पहले तक 9 थी. बता दें कि अब तक दुनियाभर में कोरोना वायरस के संक्रमण से 82,074 लोगों की जान जा चुकी है. 6 अप्रैल की सुबह तक यह संख्सा 69426 थी. अमेरिकी, इटली, स्पेन, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और ईरान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहे हैं.

कुल मरीजों की संख्या: 14,31,691

अबतक कुल मौतें: 82,074

कितने मरीज ठीक हुए: 3,02,150

एक्टिव केस: 10,47,467

कोरोना के साधारण मामले: 9,99,576 (95%)

गंभीर मरीजों की संख्या: 47,891 (5%)

24 घंटे में नए मामले: 84,915

24 घंटे में डेथ: 7380

हर 10 लाख पर मरीजों की संख्या: 184

हर 10 लाख पर मरने वालों की संख्या: 10.4

कुल संख्या: 5194

एक्टिव केस: 4643

डेथ: 149

रिकवरी: 401

USA: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 400,335 है, जबकि इससे 12,841 लोगों की मौत हो चुकी है. 33,331 मामले 24 घंटे में आए. 21674 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

स्पेन: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 141,942 है, जबकि इससे 14,045 लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले 24 घंटों में 5,267 मामले सामने आए. 43,208 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

इटली: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 135,586 है, जबकि इससे 17,127 लोगों की मौत हो चुकी है. 3,039 मामले 24 घंटे में आए. 24,392 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

फ्रांस: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 109,069 है, जबकि इससे 10,328 लोगों की मौत हो चुकी है. 19,337 मामले पिछले 24 घंटों के हैं. अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

जर्मनी: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 107,663 है, जबकि इससे 2,016 लोगों की मौत हो चुकी है. 4,288 मामले पिछले 24 घंटों में आए. 36,081 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

चीन: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 81,740 है, जबकि इससे 3,331 लोगों की मौत हो चुकी है. 32 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं. 77,167 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

(Source: WHO, www.mohfw.gov.in)

(नोट: सबसे ज्यादा प्रभावित देशों का क्रम संक्रमित लोगों की संख्या के आधार पर दिया गया है. )

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.