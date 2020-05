COVID-19: US, ब्राजील और रूस के बाद भारत में रोज सबसे ज्यादा मामले, दुनिया में डेथ का आंकड़ा 3 लाख के पार

भारत में पिछले 24 घंटों में कोराना वायरस के 3,942 नए मामले सामने आए हैं. एक दिन में नए मरीज बढ़ने की बात करें तो इस मामले में भारत अब चौथे नंबर पर आ गया है. सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं, जहां बीते 24 घंटों में भारत से ज्यादा मामले आए हैं. इनमें यूएस, ब्राजील और रूस शामिल हैं. वहीं कोरोना की वजह से दुनियाभर में मौतों का आंकड़ा 3 लाख के पार चला गया है, जबकि अबतक इसके कुल 45,21,260 मामले आ चुके हैं. बीते 24 घंटों में कोरोना के 95605 नए मामले सामने आए हैं.

अमेरिका: 26,481

ब्राजील: 13,761

रूस: 9974

भारत: 3942

यूके: 3446

अबतक कुल मामले: 45,21,260

24 घंटों में नए मामले: 95,605

कुल मौतें: 303,071

24 घंटे में नई मौतें: 5,306

रिकवर्ड: 17,02,113

एक्टिव केस: 25,16,076

माइल्ड केस: 24,70,510 (98%)

क्रिटिकल केस: 45,566 (2%)

हर 10 लाख में मामले: 580

हर 10 लाख में डेथ: 38.9

भारत में हर 10 लाख पर संक्रमण के मामले: 59

भारत में हर 10 लाख पर डेथ: 2

मामले दोगुना होने में कितना समय: 11.5 दिन

डेथ रेट: 3.25%

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले

डेथ रेट: दुनिया में 6.9%, यूरोप में 9.6%, नॉर्थ अमेरिका में 6%, एशिया में 3.4%, साउथ अमेरिका में 5.1%, अफ्रीका में 3.8%, ओसेनिया में 1.4%

डेथ रेट हर 10 लाख पर: USA में 232; स्पेन में 558; दुनिया में 34; भारत में 2

देश में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़कर 81900 के पार चले गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 15 मई सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के पॉजिटिव केस 81,970 हो गए हैं. इसमें से 51,401 एक्टिव केस हैं. देश में अबतक कोरोना के 27,919 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2649 लोगों की जान जा चुकी है. बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 3,900 मामले आए हैं. सबसे ज्यादा 27,524 मामले महाराष्ट्र में आ चुके हैं. जबकि तमिलनाडु में 9,674 मामले और दिल्ली में 8470 मामले आ चुके हैं. गुजरात में अबतक 9,591 मामले सामने आए हैं.

यह महामारी 200 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है. दुनियाभर में कोविड19 पॉजिटिव मामले 4,526,905 हो गए हैं. अब तक 303,405 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, अब तक 1,704,268 लोग रिकवर भी हो चुके हैं. कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है. अमेरिका में 1,457,593 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं. जबकि 86,912 लोगों की मौत हो चुकी है.

