Coronavirus: कोरोनावायरस क्या है? जानें इसके लक्षण और बचने के तरीके

What is Coronavirus: कोरोनावायरस का प्रकोप चीन के वुहान में दिसंबर 2019 के मध्य में शुरू हुआ था और यह 41 लोगों की जान ले चुका है. इसकी वजह से ज्यादातर मौतें चीन में हुई हैं लेकिन दुनिया भर में इससे 3,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं. चीन इस वायरस से बचने के लिए इमरजेंसी कदम उठा रहा है जिसमें कई शहरों को बंद कर दिया गया है. वहां तमाम सार्वजनिक परिवहन को रोक दिया गया है और सार्वजनिक जगहों और पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है. केवल चीन ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देश वायरस से बचने के लिए कदम उठा रहे हैं.

कोरोनावायरस मुख्य तौर पर जानवरों के बीच फैलता है लेकिन पिछले कुछ समय में इसने लोगों को भी संक्रमित किया है. यह SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) और MERS (Middle East Respiratory Syndrome) के साथ देखा गया. चीन में जो इसका स्ट्रक्चर फैल रहा है, वह 70 फीसदी SARS के समान है और इसे शुरुआती तौर पर 2019-nCoV का नाम दिया गया है.

कोरोनावायरस के जो लक्षण सामने आए हैं, उनमें 90 फीसदी मामलों में बुखार, 80 फीसदी मामलों में थकान और सूखी खांसी, 20 फीसदी मामलों में सांस लेने में दिक्कत देखी गई है. चेस्ट के एक्स रे से दोनों फेफड़ों में इससे दिक्कत देखी गई है. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों को निमोनिया की भी शिकायत हुई है.

इस बात को माना जा रहा है कि इस वायरस की शुरुआत वुहान शहर के सिफूड मार्केट में हुई था. जिन लोगों में शुरुआत में यह पाया गया, वह उस होलसेल बाजार में काम करते थे. इसके फैलने का जरिया अभी पूरी तरह साफ नहीं है. लेकिन इसके एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के प्रमाण हैं. इसके साथ ऐसा माना जा रहा है कि इससे प्रभावित एक व्यक्ति कम से कम तीन से चार स्वस्थ लोगों तक वायरस को फैला सकता है.

यह वायरस मुख्य तौर पर चीन में फैला है. हालांकि, कुछ दूसरे देशों में भी इससे मामलों की पुष्टि हुई है. इनमें थाइलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, नेपाल, फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं. चीन से बाहर सबसे ज्यादा मामले हॉन्ग-कॉन्ग और थाइलैंड में सामने आये हैं.

Corona Virus: सऊदी अरब में कोरोना वायरस की चपेट में आई पहली भारतीय महिला, केरल से है ताल्लुक

केरल में कम से कम 7 लोगों को इस वायरस के लक्षण देखे जाने के बाद भर्ती कराया गया है. केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ये सात लोग चीन से लौटे थे और इनमें बुखार, खांसी और गले में दिक्कत के लक्षण देखे गए. महाराष्ट्र में भी सात लोगों में इसेक लक्षण पाए गए हैं, जिनमें चार मुंबई और तीन पुणे शहर के हैं. जो मुसाफिर चीन और दूसरे देशों से लौट रहे हैं, उनकी 6 बड़े भारतीय एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरू शामिल हैं. अभी किसी भी भारतीय नागरिक में इस वायस से पीड़ित होने की पुष्टि नहीं हुई है.

वर्तमान में कोरोनावायरस से बचने के लिए कोई दवाई मौजूद नहीं है. आप इससे बचने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं. अपने हाथों को ज्यादा साबुन औप पानी के साथ कम से कम 20 सेकेंड तक धोएं. बिना धुले हुए हाथों से अपनी आंखों, नाक या मुंह को न छूएं. जो लोग बीमार हैं, उनके ज्यादा नजदीक न जाएं.

