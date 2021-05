Pacaya Pizza: ज्वालामुखी से निकले लावे पर पका रहे हैं पिज्जा, पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र

ग्वाटेमाला में एक अकाउंटेंट ने सक्रिय ज्वालामुखी का जबरदस्त अनोखे तरीके से उपयोग किया है और एक नया फूड ही बना दिया. 34 वर्षीय डेविड ग्रेसिया ने ज्वालामुखी के सहारे पिज्जा पकाकर एक नया डिश ‘Pacaya Pizza’ शुरू किया है. ग्वाटेमाला के Pacaya वोल्कानो से पिघला हुआ लावा निकल रहा है जिसे ग्रेसिया ने किचन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया. इसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि पर्यटकों को भी बहुत प्रभावित किया है. इसे लेकर ढेर सारे पिक्चर्स और वीडियो इंटरनेट पर आ रहे हैं जिसमें ग्रेसिया प्रोटेक्टिव कपड़े पहने हुए हैं और पिज्जा बेक कर रहे हैं. इस काम के लिए वह स्पेशल मेटल शीट्स का इस्तेमाल करते हैं जो अधिकतम 1800 डिग्री फॉरेनहाइट (982.22 डिग्री सेल्सियस) तक का तापमान सह सकता है.

VIDEO: ???????????????? In an improvised kitchen among volcanic rocks, David Garcia stretches his dough and selects ingredients for a #pizza destined for a rather unusual oven: a river of lava that flows from the Pacaya #volcano in Guatemala pic.twitter.com/wVmnnl61Ib

पिज्जा पकाने की प्रक्रिया समझाते हुए ग्रेसिया ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि उन्होंने इसे एक ऐसे गर्म खोह में रखा जिसका तापमान 800 डिग्री था और इसे 14 मिनट में बाहर निकाल लिया. इसके बाद उन्होंने कहा कि पिज्जा को जब वोल्कानो से बाहर निकाला गया तो यह बहुत ही स्वादिष्ट निकला. डेली मेल रिपोर्ट के मुताबिक कुछ पर्यटक भी वहां जमा हो रहे हैं ताकि ग्रेसिया को पिज्जा बेक करते हुए देख सके हैं और वोल्कानो मेड पिज्जा के साथ तस्वीरें ले सकें. ग्रेसिया के मुताबिक पिज्जा पकाते समय यह ख्याल रखना पड़ता है कि यह लावे की धारा में बह न जाए. इसके अलावा लावे की आंच बहुत तेज होती है तो इसका ध्यान रखना पड़ता है कि यह जल न जाए.

पकाया वोल्कानो में फरवरी से ही विस्फोट हो रहे हैं. इसके चलते स्थानीय निवासी और अथॉरिटीज हाई एलर्ट पर हैं. इस सक्रिय ज्वालामुखी मे सबसे पहली बार करीब 23 हजार साल पहले विस्फोट हुआ था. जब स्पेन ने ग्वाटेमाला पर विजय हासिल किया था, तब से कम से कम 23 बार इसमें विस्फोट हुआ है. स्पेन ने इस पर मार्च 1697 में विजय हासिल की थी. मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला अपनी वोल्कानिक लैंडस्केप के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण बना हुआ है.

