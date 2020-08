Warren Buffett turns 90: 5 सेंट से 82 अरब डॉलर तक, कैसे च्युइंगम बेचने वाले वॉरेन बफे बन गए इन्वेस्टमेंट गुरू

इन्वेस्टमेंट गुरू कहलाने वाले वॉरेन बफे (Warren Buffett) का आज जन्मदिन है. 1930 में पैदा हुए बफे 90 साल के हो गए हैं. उन्हें ​इन्वेस्टमेंट्स के सिलेक्शन और उनमें कामयाब होने के लिए ओरेकल ऑफ ओबामा भी कहा जाता है. बफे 82.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ ब्लूमबर्ग बिलियेनियर इंडेक्स में इस वक्त दुनिया के छठें सबसे रईस शख्स हैं. च्युइंगम बेचने से शुरुआत करने वाले बफे ने इन्वेस्टमेंट गुरू तक का सफर कैसे तय किया, आइए जानते हैं…

1936 – 6 साल की उम्र में वॉरेन बफे ने ​च्‍युइंगम पैक्स बेचना शुरू कर दिया था. उन्होंने अपने दादाजी के ग्रॉसरी स्टोर से 25 सेंट में कोका कोला के 6 पैक खरीदे और उनमें से हर किसी को 5 सेंट में बेच. इस तरह उन्होंने 5 सेंट का प्रॉफिट कमाया.

1941 – वॉरेन बफे ने महज 11 साल की उम्र में ही शेयर बाजार में इन्‍वेस्‍टमेंट शुरू कर दिया था. उनके पास 120 डॉलर थे. उन्होंने और उनकी बहन डोरिस ने सिटीज सर्विस के तीन शेयर खरीदे थे. एक शेयर की कीमत 38.25 डॉलर थी. जब शेयर का प्राइस 40 डॉलर हो गया तो उन्होंने शेयर बेच दिए, हालांकि उसके बाद शेयर का प्राइस 202 डॉलर हो गया, जिससे उन्हें सबक मिला कि स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए धैर्य होना जरूरी है.

1943 – बफे ने 13 साल की उम्र में अखबार की डिलीवरी शुरू की. उन्हें प्रति सप्ताह 175 डॉलर मिलते थे. इसके अलावा वीकली मैगजीन बेचना, गोल्‍फ बॉल और स्‍टांप की बिक्री आदि भी की. सन 1944 में 14 साल की उम्र में वॉरेन बफे ने अपना पहला इनकम टैक्‍स रिटर्न भरा.

1947 – एक दोस्त के साथ बफे ने विल्सन्स कॉइन ऑपरेटेड मशीन कंपनी शुरू की. इसमें वह 25 डॉलर में पिनबॉल मशीन्स खरीदते थे और उन्हें बार्बर शॉप में लगाते थे. इससे उन्हें प्रति सप्ताह 50 डॉलर मिलते थे. ग्रेजुएट होने से पहले उन्होंने 1200 डॉलर में कंपनी बेच दी. तब तक अखबारों की डिलीवरी से उनके पास 5000 डॉलर हो चुके थे.

1949 – 19 साल की उम्र में उनकी सेविंग्स 9800 डॉलर हो चुकी थी.

1951 – अपनी 20000 डॉलर की सेविंग्स में से बफे ने 65 फीसदी खर्च कर GEICO ऑटो इंश्योरेंस कंपनी के शेयर खरीदे. इस कंपनी के बोर्ड में Graham थे.

1954 – ग्राहक ने बफे को बुलाकर ग्राहम न्यूमैन कॉरपोरेशन में जॉब की पेशकश की. बफे की सालाना सैलरी की शुरुआत 12000 डॉलर से हुई.

1956 – 26 साल के बफे ने 1.40 लाख डॉलर से ज्यादा की सेविंग्स कर ली थी. फिर उन्होंने खुद की निवेश कंपनी बफे एसोसिएट्स शुरू की. उनके परिवार के 7 सदस्यों और दोस्तों ने 1.05 डॉलर का योगदान दिया, जबकि बफे का योगदान महज 100 डॉलर था.

1959 – बफे Charlie Munger से एक डिनर पर मिले. उस वक्त चार्ली बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन थे.

1961 – 31 साल की उम्र तक बफे 7 पार्टनरशिप चला रहे थे— बफे फंड, Dacee, बफे एसोसिएट्स, मो—बफ, अंडरवुड, Emdee और Glenoff. उन्होंने अपना पहला मिलियन डॉलर का निवेश विंडमिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Dempster में किया था.

1962 – बफे ने अपनी सभी पार्टनरशिप्स को मर्ज कर एक कंपनी बफे पार्टनरशिप बनाई. उसी साल बफे ने देखा कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे 8 डॉलर में एक शेयर की बिक्री कर रही है. इसके बाद बफे ने कंपनी के शेयर खरीदना शुरू किया.

1963 – बफे ने Dempster को अपने निवेश से 3 गुना अधिक में बेचा. अब तक बफे पार्टनरशिप बर्कशायर हैथवे में सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई थी.

1965 – 35 साल की उम्र में बफे ने वॉल्ट डिज्नी कंपनी में 40 लाख डॉलर का निवेश किया और कंपनी की लगभग 5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी. उन्होंने बर्कशायर हैथवे का फुल कंट्रोल ले लिया और केन चेज को नया सीईओ बनाया.

1969 – बफे पार्टरनिशप के 4 करोड़ डॉलर से अधिक कमा लेने और 14 करोड़ डॉलर की कंपनी बन जाने के एक साल बाद बफे ने इसे बंद कर दिया. 39 साल की उम्र में बर्कशायर हैथवे में उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी 2.5 करोड़ डॉलर की थी.

1970 – बफे बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन बन गए और इसी साल से उन्होंने शेयरधारकों को सालाना लेटर लिखना शुरू किया. टेक्सटाइल परिचालनों से कंपनी ने 45000 डॉलर कमाए, इंश्योरेंस, बैंकिंग व निवेश से 47 लाख डॉलर.

1975 – बफे ने बर्कशायर हैथवे और चार्ली मुंगेर के नियंत्रण वाली ‘डायवर्सिफाइड’ को मर्ज कर दिया. चार्ली को बर्कशायर में 2 फीसदी हिस्सेदारी मिली और वह इसके वाइस चेयरमैन बन गए.

1983 – बर्कशायर हैथवे का पोर्टफोलियो अब 1.3 अरब डॉलर का हो चुका था. 53 साल के बफे की संपत्ति बढ़कर 62 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई थी और उन्हें फोर्ब्स की मिलियेनियर लिस्ट में पहली ​बार जगह मिली थी.

1988 – बफे ने कोका कोला में शेयर खरीदना शुरू किया और 1.02 अरब डॉलर में 7 फीसदी हिस्सेदारी पर इसे रोक दिया.

1989 – 59 साल के बफे की संपत्ति अब 3.8 अरब डॉलर की हो गई थी और वह कोका कोला के निदेशक बन गए थे.

1994 – बफे ने यहां से अगले कुछ सालों तक कई कारोबारों में निवेश किया. इनमें McDonald’s, Gannett, PNC Bank, Helzberg’s Diamond Shops, R.C Willey, Flight Safety International, Kansas Bankers Surety Co, Star Furniture, International Dairy Queen, Travelers, US Airways, General Re, Jordan’s Furniture Company, Ben Bridge आदि शामिल रहे.

2006 – बफे 2006 तक कोका कोला के निदेशक रहे. इसके बाद उन्होंने अपना पूरा फॉर्च्यून दान करने की घोषणा की और अपनी संपत्ति का 85 फीसदी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दे दिया.

2010 – 80 साल के बफे की बर्कशायर हैथवे ने रेलरोड कंपनी Burlington Northern का 44 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया और कंपनी S&P 500 में शामिल हो गई.

2013 – बफे ने प्राइवेट इ​क्विटी फर्म 3G Capital और H. J. Heinz को 28 अरब डॉलर में खरीदा. Duracell और Kraft Foods Group को भी अगले दो साल में खरीद लिया.

2017 – बफे ने एप्पल में अपना निवेश बढ़ाया और 70 करोड़ शेयरों के साथ Bank of America के सबसे बड़े शेयरधारक भी बने. एक साल बाद जेपी मॉर्गन और Bank of New York Mellon भी बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गए.

2020 – तेल व गैस की डिमांड में कमी के बावजूद बफे ने कोविड19 महामारी के दौर में इन पर दांव लगाया. उन्होंने गैस पाइपलाइन एसेट्स और संबंधित कर्ज को खरीदने के लिए लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया.

