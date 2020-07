वॉरेन बफे ने 14 साल में दान किए 2.6 लाख करोड़, अमीरों की लिस्ट में अबतक की सबसे खराब रैंकिंग

दुनिया के जाने माने निवेशक और बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफे परोपकार के मामले में भी बहुत आगे हैं. बफे ने हाल ही में एलान किया है कि वह 290 करोड़ डॉलर की वेल्यू के अपने 1.5 करोड़ से ज्यादा शेयर दान करेंगे. उनकी नेटवर्थ में यह कमी आने से फिलहाल वॉरेन बफे अमीरों की लिस्ट में अबतक की सबसे खराब रैंकिंग पर पहुंच गए हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स पर टॉप अमीरों की लिस्ट में बफे अभी 8वें स्थान पर है. 2012 में जबसे यह इंडेक्स लांच हुआ है, तबसे वॉरेन बफे की इस इंडेक्स में सबसे खराब पोजिशन है. जून 2020 में ही वह लिस्ट में 5वें स्थान पर थे.

हाल ही में बफे ने जिन संसथाओं को दान देने का एलान किया है, उनमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सुसान थॉम्पसन बफे फाउंडेशन, शेरवुड फाउंडेशन, हॉवर्ड जी बफे फाउंडेशन और नोवो फाउंडेशन शामिल हैं. इन्हें करीब 290 करोड़ डॉलर मूल्य के शेयर दान किए जाएंगे. इस दान के साथ ही 2006 से अबतक देखें तो वॉरेन बफे करीब 45 फीसदी शेयर दान कर चुके हैं, जिसकी कीमत 2.6 लाख करोड़ रुपये है.

मौजूदा समय में वॉरेन बफे की कुल संपत्ति करीब 6860 करोड़ डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ है. इस संपत्ति के साथ वह ब्लूमबर्ग बिलेनियर लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं. यह 2012 से अबतक उनकी सबसे खराब रैंकिंग हैं. उनसे उपर जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, बरनॉर्ड अरनॉल्ट, स्टीव बॉमर, लैरी पेज और सर्जेई बिन हैं.

अमीरों की लिस्ट में टेक टॉयकून का जलवा दिख रहा है. टॉप 8 में से 6 अरबपति टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े हैं. जिनमें नंबर 1 जेफ बेजोस भी शामिल हैं. जेफ बेजोस ने सिर्फ इसी साल अपनी संपत्ति में करीब 6800 करोड़ डॉलर का इजाफा किया है. वहीं बॉमर ने अपनी संपत्ति में 1800 करोड़ डॉलर का इजाफा किया. इंडेक्स में टेक फॉर्चून बेसट परफॉर्मिंग रहे हैं.

इस साल वॉरेन बफे ने कोरोना वायरस की वजह से मार्केट क्रैश होने के बाद शेयरों में अपना निवेश नहीं बढ़ाया है. मई में हुई सालाना मीटिंग में कंपनी ने यह जानकारी भी दी कि गिरावट में बफे अच्छे शेयर की तलाश में थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसमें वो बड़ा निवेश करें. कंपनी के पास कैया तो पर्याप्त था, लेकिन कैश का इस्तेमाल शेयर खरीदने में नहीं हुआ. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की ओर से करीब 600 करोड़ डॉलर के शेयर अप्रैल में बेचे गए हैं. एजीएम में यह बताया गया है इस साल कंपनी ने अपनी होल्डिंग कम की है.

