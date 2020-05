COVID19 पर वॉरेन बफे: ‘इतिहास गवाह है, अमेरिका की इकोनॉमी को कोई नहीं रोक सकता’

दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंस्टमेंट गुरू माने जाने वॉरेन बफेट (warren buffett) ने कोरोना वायरस महामारी (Corona Virus Pandemic) के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर सकरात्मक रुझान दिया है. उन्होंने अमेरिका के 231 साल पुराने इतिहास को देखते हुए इसके भविष्य के बारे में अनुमान दिया. Berkshire Hathaway की सालाना आम बैठक में कंपनी के चेयरमैन व CEO बफे ने कहा कि कुछ भी अमेरिका को नहीं रोक सकता है.

उन्होंने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अतीत में भी बड़ी परेशानियों का सामना किया है. अमेरिकी चमत्कार, अमेरिकी जादू हमेशा प्रबल रहा है और फिर से ऐसा ही होगा. कोरोना वायरस के कारण परेशानी झेल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो निवेशक यह सोचते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत बदतर होगी ओर वे इसी के हिसाब से अपने कारोबार की रणनीति बनाएंगे, तो वे आगे गलत साबित होंगे. इस तरह की रणनीति के लिए कर्ज लेकर निवेश करने वालों को झटके ही सहने पड़ेंगे.

वॉरेन बफे ने कहा कि भले ही इस वक्त ​अनिश्चितताएं हों लेकिन वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को लेकर आशावान हैं. अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर संभावनाएं अभी भी असाधारण ढंग से मौजूद हैं. हमने पिछले 231 सालों में जो हासिल किया है, वह चमत्कार से भरा हुआ है.

गिरावट निवेश का मौका लाती है! क्या COVID-19 क्रैश में दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने खरीदे शेयर?

Berkshire Hathaway की 2020 की सालाना आम बैठक कोरोनावायरस के चलते ऑनलाइन हुई. आमतौर पर इस बैठक में​ हिस्सा लेने पूरी दुनिया से निवेशक आते हैं. यह उनके लिए किसी तीर्थ से कम नहीं होती है. इस बार की बैठक में बफे के पार्टनर 96 वर्षीय चार्ली मुंगेर उपस्थित नहीं थे. बफे ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि मुंगेर का स्वास्थ्य ठीक है लेकिन उन्हें इस वक्त ओमाहा से बैठक के लिए न्यूयॉर्क बुलाना अच्छा विचार नहीं लगा. वॉरेन बफे के साथ स्टेज पर इस बार कंपनी के वाइस चेयरमैन, नॉन इंश्योरेंस ऑपरेशंस ग्रेग एबल मौजूद रहे.

शनिवार को जारी कंपनी के वित्तीय नतीजों के मुताबिक, Berkshire Hathaway को 2020 की जनवरी-मार्च तिमाही में 49.75 अरब डॉलर (लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपये) का शुद्ध नुकसान हुआ है. पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 21.66 अरब डॉलर का शुद्ध मुनाफा हुआ था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.