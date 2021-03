इस देश में आ रहा है 10 लाख का नोट, भारत में सिर्फ 39 रुपये वैल्यू

क्या आपने कभी 10 लाख का नोट देखा है. वेनेजुएला में जल्द 10 लाख का नोट आने वाला है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला की केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह 1 मिलियन यानी 10 लाख बुलीवर (bolivars) के बैंकनोट पेश करेगा. भारतीय मुद्रा में यह नोट मौजूदा समय में सिर्फ करीब 39 रुपये के बराबर होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण अमेरिकी देश में कई सालों से बेहद ज्यादा मुद्रास्फीति बनी रही है. नया बैंक नोट मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक केवल 52 यूएस सेंट्स होगा. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, इंटरएनुअल मुद्रास्फीति 2,665 फीसदी है.

कभी समृद्ध रहे ओपेक देश की अर्थव्यवस्था पिछले सात सालों से संकट में चल रही है. इलकी वजह तेल की कीमतों में गिरावट है, जिससे आयात में कमी आई है. इसके साथ रोजकोषीय घाटा भी बढ़ा है, जिसने केंद्रीय बैंक को ज्यादा बुलीवर छापने पर मजबूर किया है. रॉयटर्स के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि ये नए बिल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मदद करेंगे.

10 लाख बुलीवर के बैंकनोट के अलावा, केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह दो लाख और पांच लाख बुलीवर के बैंकनोट को भी पेश करेगा. मौजूदा समय में, 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार बुलीवर के बिल चलन में हैं. सालों की भीषण महंगाई और बुलीवर के मूल्य में गिरावट से वेनेजुएला के लोगों को रोजाना के बहुत से ट्रांजैक्शन को करने के लिए अमेरिकी डॉलर के बैंकनोट का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है. राष्ट्रपति Nicolas Maduro ने देश में अर्थव्यवस्था से जुड़ी परेशानियों के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया है.

आलोचकों का कहना है कि वेनेजुएला के आर्थिक संकट का कारण राष्ट्रपति Nicolas Maduro की गलत आर्थिक नीतियां और उनसे पहले वाले समाजवादी राष्ट्रपति और उनके गुरू Hugo Chavez की पॉलिसी रही हैं.

