कोरोना संकट में यह ‘वैक्सीन किंग’ रहा विनर, भारत में सबसे तेज बढ़ी दौलत, दुनिया के 100 अमीरों में शामिल

कोविड-19 महामारी के दौरान जहां कारोबार धंधे पर बुरा असर पड़ा, कुछ अरबपतियों ने इसमें भी अपनी दौलत बढ़ा ली है. भारत की बात करें तो यहां के अरबपतियों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक साइरस पूनावाला की संपत्ति सबसे तेजी से बढ़ी है. साइरस पूनावाला को ‘वैक्सीन किंग’ भी कहा जाता है. हुरुन की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार पूनावाला विश्व के टॉप 100 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. हालांकि पहले स्थान पर अभी भी अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस बने हुए हैं.

हुरुन की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट में साइरस पूनावाला की कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया का बिजनेस पाटेंशियल मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से इस दौरान उनका कारोबार बेहतर रहा. इससे जहां भारत के अरबपतियों में उनकी दौलत सबसे तेज बए़ी, वहीं दुनियाभर के अरबपतियों की बात करें तो संपत्ति बढ़ने की रफ्तार में वह 5वें स्थान पर हैं. 31 मई के अंत तक 4 महीनों की दौरान उनकी नेट वर्थ 25 फीसदी बढ़ गई है.

हुरुन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह उनकी कंपनी में वृद्धि करने की मजबूत कारोबारी संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार 31 मई 2020 तक के अरबपतियों की सूची में पूनावाला दुनिया के 86वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उन्होंने 57 पायदान की छलांग लगाकर यह स्थान हासिल किया है. महामारी के 4 महीनों के दौरान उनकी नेटवर्थ में 25 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी वेक्सीन बनाने वाली कंपनी है. पूनावाला की नेटवर्थ बढ़ाने में उनकी इस गैर-सूचीबद्ध कंपनी की टीका विनिर्माण और वितरण से जुड़ी कारोबारी संभावनाओं ने मुख्य तौर पर मदद की है. हाल ही में उनकी कंपनी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना वायरस के एक अरब टीकों के विनिर्माण के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ एक समझौता भी किया है.

टॉप 100 अरबपतियों की सूची में पूनावाला के अलावा तीन भारतीय और हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं. हालांकि उनकी संपत्ति कोविड-19 के पहले के स्तर से 1 फीसदी गिरी है. इसके बावजूद विश्व रैकिंग में वह एक स्थान बढ़कर दुनिया के 8वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं. टॉप 100 में एचसीएल के शिव नादर और अडाणी समूह के गौतम अडाणी भी भारत की ओर से शामिल हैं.

ये हैं दुनिया 10 सबसे अमीर

लिस्ट में अमेजन के जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं. उनके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बिलगेट्स दूसरे, एलवीएमएच के बर्नार्ड आरनॉल्ट तीसरे , बर्कशायर हैथवे के वारेन बफेट चौथे, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग पांचवे, माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव बालमर छठे, इंडीटेक्स के अमानसियो ऑर्टेगा सातवें, आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी 8वें, गूगल के सर्जी ब्रिन 9वें और गूगल के लैरी पेज 10वें स्थान पर हैं.

