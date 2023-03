Hindenburg Research: गौतम अडानी के बाद अगला निशाना कौन, हिंडनबर्ग के ट्वीट से बढ़ी सरगर्मी, एक और रिपोर्ट का इशारा

Hindenburg Research: शॉर्ट सेलिंग फर्म ने जानकारी दी है कि जल्द ही एक और रिपोर्ट आने वाली है और इसमें बड़ा खुलासा किया जाएगा.

Hindenburg: अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के एक ट्वीट ने बिजनेस की दुनिया में सरगर्मी तेज कर दी है. (bloomberg)

HindenBurg New Report Soon: अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के एक ट्वीट ने बिजनेस की दुनिया में सरगर्मी तेज कर दी है. हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट के बाद एक नई रिपोर्ट लाने के संकेत दिए हैं. ब्लूमबर्ग के अनुसार शॉर्ट सेलिंग फर्म ने जानकारी दी है कि जल्द ही एक और रिपोर्ट आने वाली है और इसमें बड़ा खुलासा किया जाएगा. बता दें कि हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें ग्रुप कंपनियों के बारे में कई निगेटिव बातें थीं. इस रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली. खुद गौतम अडानी की दौलत में भारी गिरावट आई और वह अमीरों की लिस्‍ट में टॉप 20 से बाहर हो गए. Global Surfaces ने लिस्टिंग पर दिया मुनाफा, क्या शेयर बेचने में है भलाई, वोलेटाइल मार्केट बिगाड़ सकता है रिटर्न हिंडनबर्ग ने क्‍या दिए हैं संकेत? गौतम अडानी की फर्म पर बड़ा खुलासा करने के बाद हिंडनबर्ग ने अब एक और बड़ा खुलासा करने का संकेत दिया है. हिंडनबर्ग ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और कहा है कि जल्द ही नई रिपोर्ट आने वाली है और ये रिपोर्ट कई बड़े खुलासे कर सकती है. कंपनी के ट्वीट के बाद अब चर्चा इस बात की है कि आखिर अडानी के बाद अगला निशाना कौन होगा. हालांकि ये रिपोर्ट जरूरी नहीं हे कि किसी इंडियन फर्म या ग्रुप या कारोबार पर हो. इसीलिए दुनियाभर में इसकी चर्चा है. कई लोग इसे अमेरिकी बैंकों के बारे में होने का अंदेशा जता रहे हैं. New report soon—another big one. — Hindenburg Research (@HindenburgRes) March 22, 2023 बैंकिंग संकट के समय आने वाली है रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट तब लाने की बात की है, जब ग्‍लोबल बैंकिंग क्राइसिस चल रही है. अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक डूब चुका है, तो सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया गया है. इसके अलावा अमेरिका के आधा दर्जन से ज्यादा बैंक पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, जिन्हें वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अंडर रिव्यू कैटेगरी में डाला हुआ है. इनमें फर्स्ट रिपब्लिक बैंक समेत अन्य बड़े नाम शामिल हैं. वहीं दूसरी ओर यूरोप के सबसे बड़े बैंकों में से एक क्रेडिट सुईस पर भी संकट बना हुआ है. 16 कंपनियों पर आ चुकी है रिपोर्ट नाथन एंडरसन के नेतृत्व वाली शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने साल 2017 के बाद से अब तक दुनिया की करीब 16 कंपनियों में कथित गड़बड़ी को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की हैं. Adani Group पर निशाना लगाने से पहले साल 2022 में इसने ट्विटर इंक (Twitter Inc) को लेकर भी एक रिपोर्ट जारी की थी. कंपनी ने सितंबर 2020 के दौरान इलेक्ट्रिक ट्रकों के निर्माता निकोला कॉर्प पर रिपोर्ट तैयार किया था, जिसके बाद इस कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था.

