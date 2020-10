डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया को हुआ कोरोना; दुनियाभर के बाजारों में गिरावट, बांड मार्केट भी लुढ़का

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) और उनकी उनकी पत्नी मेलानिया (Melania Trump) का कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. दोनों ने अपने को क्वारंटीन किया है.राष्ट्रपति ट्रम्प और मेलानिया ट्रम्प ने अपने-अपने ट्वीटर का कोविड19 पॉजिटिव होने की जानकारी दी. इससे पहले, ट्रम्प की सलाहकार होप हिक्स (Hope Hicks) भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थीं. हिक्स उनके साथ एयर फोर्स वन से क्लीवलैंड में हुई पहली प्रेसिडेंशल डिबेट में गई थीं और बाद में वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई थीं. ट्रम्प के कोरोना पॉजिटिव होने के असर उनके व्यस्ततम चुनाव अभियान पर भी पड़ सकता है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प के शीघ्र ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है. दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रम्प के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर के बाद दुनियाभर के बाजारों में गिरावट देखी जा रही है.

74 वर्षीय राष्ट्रपति ट्रम्प ने ट्ववीट कर बताया, ‘आज मैं और फर्स्ड लेडी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं. हम अपना क्वारंटीन और ठीक होने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं. हम इससे साथ में जीतेंगे.’ इससे पहले, राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपनी सलाहकार होप हिक्स के पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी और बताया था कि उनका और फर्स्ट लेडी मेलानिया का कोरोना टेस्ट हुआ है. हिक्स के पॉजिटिव पाए जाने के बाद ही ट्रम्प क्वारंटीन हो गए थे और उनके टेस्ट के नतीजों का इंतजार किया जा रहा था.

ट्रम्प के​ फिजिशियन डॉ. सीन कोनली ने एक बयान में कहा कि उन्हें गुरुवार शाम कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है. राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी दोनों इस समय ठीक हैं. दोनों व्हाइट हाउस के भीतर ही घर में रहेंगे. उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस की मेडिकल टीम राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है. इसमें देश के बेहतर मेडिकल प्रोफेशन और संस्थान भी सहयोग दे रहे हैं.

बता दें, कोरोना को लेकर आलोचना झेल रहे ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा था, ‘वह पॉजिटिव निकलीं. वह मेहनती हैं. वह बहुत मास्क पहनती हैं लेकिन पॉजिटिव निकलीं.’ वहीं, वाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति अपनी और अपने समर्थन में काम कर रहे लोगों और अमेरिका की जनता की सेहत और सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं.

ट्रम्स को कोरोना होने की खबर के बाद S&P 500 फ्यूचर में कमजोरी आ गई. यह कारोबार में करीब 1.21 फीसदी टूट गया. आस्ट्रेलिया के S&P/ASX 200 इंडेक्स में 0.98 फीसदी गिरावट दिखी. FTSE फ्यूचर में भी गिरावट देखने को मिली है.

आज एशियाई बाजारों में बड़ी गिरावट दिख रही है. एसजीएक्स निफ्टी में 1.12 फीसदी कमजोरी है. वहीं जापान के निक्केई 225 में 0.67 फीसदी और स्ट्रेट टाइम्स में 0.68 फीसदी कमजोरी नजर आ रही है. सेट कंपोजिट भी 1.16 फीसदी टूट गया है तो जकार्ता कंपोजिट में 1.24 फीसदी गिरावट है. हैंगसेंग, ताइवान वेटेड और कोस्पी आज बंद हैं.

बांड मार्केट में भी गिरावट दिखी है. अमेरिका में 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड्स की यील्ड गिर गई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.