US President Election 2020: ट्रंप या बिडेन, अभी भी नहीं हो पाया है फैसला; जॉर्जिया में दोबारा काउंटिंग

US President Election 2020: डोनाल्ड ट्रंप या जो बिडेन, अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, अभी तक इस पर फैसला वोट काउंटिंग होने के तीन दिन के बाद भी नहीं हो सका है. डेमोक्रेट पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन बहुमत के करीब हैं. वोटों की गिनती अभी जारी है, इस बीच जॉर्जिया में एक बार फिर से वोटों की गिनती का फैसला लिया गया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पेंसिल्वानिया में चुनाव की रात 8 बजे के बाद आए बैलट को अलग रखने का फैसला सुनाया है.

बिडेन के पास इस समय 264 इलेक्टोरल वोट हैं और ट्रंप के पास 214. बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहना है कि कई स्टेट में उनकी बढ़त कम हो रही है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जैसे ही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उनकी फिर से बढ़त हो जाएगी.

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020