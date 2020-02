Trump India Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पहली बार भारत आएंगे, कई अहम साझेदारी पर लगेगी मुहर

US President Donald Trump’s maiden visit to India: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 24-25 फरवरी को दो दिवसीय यात्रा पर भारत जाएंगे. व्हाइट हाउस ने मंगलवार को इसकी घोषणा की. अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद यह ट्रम्प की पहली भारत यात्रा होगी. उनके साथ अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प भी होंगी. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी पर मुहर लग सकती है. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी. बता दें, भारत ने ट्रम्प को पिछले साल रिपब्लिक डे परेड पर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति व्यस्तता के चलते नहीं आ सके थे.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्­टेफनी ग्रिशम ने बताया कि ट्रम्प की पत्नी मेलानिया ट्रम्प भी उनके साथ भारत जाएंगी. वे 24 और 25 फरवरी की इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान नई दिल्ली और अहमदाबाद जाएंगे, जो मोदी का गृह नगर है. साथ ही यह महात्मा गांधी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी 2010 और 2015 में भारत यात्रा पर जा चुके हैं.

ग्रिशम ने कहा, ‘‘सप्ताह के आखिर में फोन पर हुई बातचीत में ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहमति जताई कि यह यात्रा भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी और अमेरिकी-भारतीय लोगों के बीच मजबूत एवं स्थायी संबंधों को बताएगी.’’

‘इंडियास्पोरा’ के प्रमुख एमआर रंगास्वामी ने कहा, ‘‘द्विपक्षीय व्यापार के मुद्दों को हल करने और अमेरिका-भारत के बीच सहयोग को रेखांकित करने के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प सही समय पर भारत जा रहे हैं.’’ अमेरिकी-भारत रणनीतिक एवं भागीदारी मंच के प्रमुख मुकेश अघी ने कहा, ‘‘क्षेत्र को यह संदेश देना जरूरी है कि भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार है और राष्ट्रपति इसकी कद्र करते हैं.’’ इससे पहले ट्रम्प और मोदी के बीच सितम्बर में मुलाकात हुई थी, जब मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका गए थे.

इससे कुछ दिन पहले दोनों नेताओं ने ह्यूस्टन में ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में एक साथ शिरकत की थी जिसमें 50,000 से अधिक अमेरिकी-भारतीय पहुंचे थे. पिछले साल अगस्त में जी7 शिखर सम्मेलन में भी दोनों नेता मिले थे. इस बीच, कश्मीर मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश भी की लेकिन मोदी ने इसे देश का आंतरिक मामला बताते हुए ठुकरा दिया था.

