अमेरिका में भयावह हुआ कोरोना, 10 हजार से ज्यादा मौतें; चीन में 3 माह में पहली बार कोविड-19 से नहीं हुई कोई डेथ

कोरोना वायरस (Coronavirus) से अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार जा चुका है. कोविड-19 महामारी (COVID19 pandemic) यहां बेहद मुश्किल दौर में प्रवेश कर चुकी है. सोमवार तक के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 10,800 पहुंच गई है. जबकि, पॉजिटिव लोगों की संख्या 3,66,000 हो गई है. वहीं, शीर्ष अमेरिकी वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने या एक सफल उपचार विकसित करने में जी-जान से जुटे हैं. दूसरी ओर, कोरोना संकट के बाद जनवरी से अबतक ऐसा पहली बार हुआ है जब कोविड19 से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है. हालांकि, चीन में सोमवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले जरूर सामने आए.

अमेरिका का न्यूयार्क शहर इस महामारी का बड़ा सेंटर बन गया है. यहां अकेले मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,758 हो चुका है, जबकि यहां 130,000 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. कोरोनावायरस पर व्हाइट हाउस टास्क फोर्स के सदस्यों का कहना है कि ताज आंकड़ों पर आधारित नए मॉडल के अनुसार कोविड19 से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख से कम रह सकता है. इससे पहले, अमेरिकी सरकार ने 1—2 लाख मौतों का आकलन जताया था.

चीन ने मंगलवार को बताया है कि जनवरी से अबतक पहली बार कोरोना वायरस से किसी की मौत नीं दर्ज हुई है. चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि सोमवार को कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हइ्र है. आधिकारिक तौर पर चीन में अबतक 3331 लोगों की जान कोविड19 से गई है. चीन दो महीने से ज्यादा समय से इस खतरनाक वायरस से लड़ रहा है. हालांकि, चीन में सोमवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले जरूर सामने आए.

कोरोना महामारी का दुनियाभर में आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 13 लाख के पार जा चुका है. वहीं, अबतक यह खतरनाक वायरस 74 हजार से अधिक लोगों की जान ले चुका है. 7 अप्रैल सुबह तक के आंकड़ों के अनुसार, नोवल कोरोनावायरस कोविड19 के 13,47,631 लाख मामले सामने आ चुके हैं. मरने वालों का आंकड़ा 74,782 पहुंच चुका है. वहीं, दुनियाभर में 286,453 लोग इस बीमार से छुटकारा पा चुके हैं. कोरोना का असर दुनिया के करीब 200 देशों तक पहुंच चुका है.

