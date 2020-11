US ELECTION 2020: जो बिडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी मात, बनेंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति

Joe Biden wins US election 2020: जो बिडेन (Joe Biden) अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे. न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने शनिवार को यह प्रोजेक्शन दिया. बिडेन दो कार्यकाल के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं. भारतीय-अमेरिकी कमला हैरिस अगली उपराष्ट्रपति होंगी. वे यह दफ्तर संभालने वाली पहली महिला होंगी. AP ने बिडेन की राष्ट्रपति ट्रंप की जीत का एलान कर दिया है. यह पेंसिल्वानिया में बिडेन की जीत के बाद हुआ है जिसके 20 इलेक्टोरल वोट बिडेन के हो गए हैं. इससे डेमोक्रेट पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन के कुल वोट 284 हो गए हैं.

राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है. बिडेन जॉर्जिया और Nevada में भी आगे चल रहे हैं.

जीतने के बाद बीडेन ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका, मैं सम्मानित हूं कि आप लोगों ने मुझे हमारे महान देश का नेतृत्व करने के लिए चुना है. हमारे आगे मौजूद काम मुश्किल है लेकिन मैं यह वादा करता हूं कि मैं सभी अमेरिकी लोगों का राष्ट्रपति बनूंगा, चाहे आपने मेरे लिए वोट किया हो या नहीं. मैं आपके द्वारा मुझमें जताए गए भरोसे को रखूंगा.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020