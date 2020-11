US Election Result Update 2020: फ्लोरिडा में ट्रम्प तो न्यूयॉर्क में बिडेन जीते, काउंटिंग में अब कौन आगे

US Presidential Election Result Update 2020: अमेरिका में भारी मतदान के बाद अब वोटों की गिनती हो रही है. शुरुआती काउंटिंग की बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्‍मीदवार जो बिडेन को रिपब्लिकन पार्टी के उम्‍मीदवार डोनाल्‍ड ट्रंप पर बढ़त दिख रही है. बि़डेन न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में जीत हासिल कर चुके हैं. बिडेन को न्यूयॉर्क में 22 लाख वोट मिले हैं जबकि ट्रंप को महज 12 लाख. ट्रंप को फ्लोरिडा में जीत हासिल हुई है और टेक्सास व ओहियो में बढ़त बनाए हुए हैं. ट्रंप 171 सीटों पर या तो जीत चुके हैं या आगे चल रहे हैं जबकि बिडेन 205 सीटों पर. बहुमत के लिए 270 का जादुई आंकड़ा चाहिए.

अमेरिका में कुल इलेक्टर्स की संख्या 538 है और बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए. यानी डोनाल्ड ट्रम्प और जो बिडेन को राष्ट्रपति बनने के लिए 270 के जादुई आंकड़े को पार करना होगा.

US Election 2020: अधिक वोट पाने का मतलब जीत नहीं, समझें अमेरिका में कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव

फ्लोरिडा में वोटों की गिनती के दौरान ट्रम्प और बिडेन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. यहां 29 इलेक्टोरल वोट हैं और दोनों के लिए ही यह स्टेट जीतना बेहद जरूरी था. माना जा रहा है कि फ्लोरिडा के चुनाव परिणाम एक बार फिर से अमेरिका में राष्‍ट्रपति चुनने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. 2016 में ट्रम्प यहां से मात्र एक फीसदी वोटों से जीत गए थे. जॉर्जिया, ओहियो और नार्थ कैरोलिना में मतदान खत्‍म हो गया है और यहां भी कड़े मुकाबले के आसार हैं.

जो बाइडेन ने जीत के लिहाज से बेहद अहम राज्य जॉर्जिया में बढ़त बनाई है. बाइडेन काउंटिंग में ट्रम्प से 4 प्वॉइंट आगे चल रहे हैं. जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट हैं. 2016 में यहां से ट्रम्प ने जीत दर्ज की थी.

अमेरिका में हर स्टेट को उसकी आबादी के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज यानी कुछ तय इलेक्टोरल वोटों का अधिकार मिलता है. इनकी कुल संख्या 538 होती है और जीतने वाले कैंडिडेट को 270 या ज्यादा वोट जीतने होते हैं. अमेरिका में जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं, उसकी जीत हो, यह तय नहीं होता. बल्कि उम्मीदवार इलेक्टोरल कॉलेज के वोट को जीतने की कोशिश करते हैं.

