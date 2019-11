हद से ज्यादा अमेरिकी निगरानी से फार्मा इंडस्ट्री की मुश्किल, सुस्त पड़ा दवाओं का निर्यात

दवा क्षेत्र में अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यूएसएफडीए (USFDA) के बार-बार भारतीय दवा कंपनियों के प्लांट का निरीक्षण करने के चलते देश के दवा निर्यात में नरमी देखी जा रही है. यह स्थिति तब है, जब अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वार की वजह से इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के सामने अवसर और बढ़ गए हैं. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की दवा उद्योग की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन जीवी प्रसाद ने सोमवार को ये बात कही. प्रसाद डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के को-चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भी हैं.

प्रसाद ने कहा कि बार-बार निरीक्षण का भारतीय दवा निर्यात पर प्रभाव पड़ा है और दवा निर्यात में नरमी की एक बड़ी वजह यही है. उन्होंने कहा कि कई कंपनियों को मिलने वाली अनुमति लटक गई है और जबकि कई को चेतावनी पत्र मिले हैं. इसने नए प्रोडक्ट की लांचिंग और उनकी ग्रोथ को प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि हर किसी को गुणवत्ता, व्यवस्था, अनुशासन, आंकड़ों के एकीकरण को लेकर अपना स्तर ऊंचा करना होगा. यह सभी बातें इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण हैं.

प्रसाद के अनुसार वैश्विक दवा उद्योग के लिए दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मा स्युटिकल्स इन्ग्रेडिएंट्स (API), सामग्री और रसायनों के लिए चीन एक बड़ा स्रोत बाजार है. लेकिन अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार ने पश्चिमी देशों को अपनी एशियाई देशों पर निर्भरता को लेकर पुर्निवचार करने के लिए बाध्य किया है. इसलिए दवा पर लगने वाले शुल्कों पर इसका असर देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य पर और निवेश करने की जरूरत है. भारत में अन्य देशों के मुकाबले दवा सस्ती है. इसमें जनता की खरीदने की क्षमता एक अहम मुद्दा है क्योंकि देश में कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम नहीं है.

