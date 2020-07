Twitter Bitcoin Scam: अमीरों का नाम लेकर आम लोगों से ठगी, बिटक्वाइन को मोहरा बना रहे हैं हैकर्स

Bitcoin Hack Twitter: आज सुबह एक खबर आई कि अमेरिकी कई मशहूर हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं. इन हस्तियों में राजनेता, बिजनेसमैन से लेकर सिनेमा जगत के पॉपुलर लोग शामिल थे. इन सबके अकाउंट हैक करने का उद्देश्य एक ही था कि इनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर लोगों से ठगी की जाए. कइयों के अकांउंट से कहा गया कि आप मुझे पैसे भेजो, मैं इसके बदले दोगुना पैसे दूंगा. लेकिन इन सबमें एक बात कॉमन थी, कि पैसे बिटक्वॉइन वॉलेट में मांगे गए. यह अबतक का सबसे बड़ा ट्विटर हैकिंग स्कैम माना जा रहा है. वैसे पहले भी इस तरह के स्कैम हुए हैं और ज्यादातर में ठगों ने बिटक्वॉइन की ही डिमांड की. आखिर क्या होता है बिटक्वॉइन और हैकर्स ज्यादातर स्कैम में इसी का करते हैं इस्तेमाल….

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करंसी होती है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है. इसकी शुरूआत 2009 में वर्चुअल फॉर्म में हुई थी. यह रुपये या डॉलर की तरह ​प्रिंटेड नहीं होता है. ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए करंसी के ट्रांजैक्शन का पूरा लेखा-जोखा होता है, जिससे इसे हैक करना बहुत मुश्किल है. क्रिप्टोकरंसी का परिचालन केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र होता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खामी है.

आज के दौर में इस डिजिटल करंसी के जरिए कई देशों में लेन देन आसान हुआ है, जहां पिज्जा व खाने पीने की चीजों से लेकर कई प्रोडक्ट की शॉपिंग की जा सकती है. अब कई कंपनियां बिटक्वॉइन में लेन देन को मंजूरी दे चुकी हैं. इसी को देखते हुए अब बिटक्वॉइन के अलावा भी कई क्रिप्टोकरंसी इस्तेमाल हो रही हैं.

अभी एक बिटक्वॉइन की कीमत 9111 अमेरिकी डॉलर है. यानी एक बिटक्वॉइन में करीब 6.86 लाख भारतीय रुपये. 15 दिसंबर 2017 को यह 19650 डॉलर पर पहुंच गया था, यानी तब एक बिटक्वॉइन की कीमत करीब 14 लाख रुपये के बराबर थी.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के स्कैम हैकर्स के लिए बिटक्वॉइन पॉपुलर जरिया है. क्यों कि इसमें एक बार बिक्टिम पैसे भेज देता है तो इसमें रिकवरी की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है. इसके पीछे बिटक्वॉइन का डिजाइन ही प्रमुख कारण है. असल में बिटक्वॉइन का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इका कोई डिजाइन नहीं है, वहीं क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन का कोई ब्योरा नहीं होता. वहीं हैकर्स नाम, पता या अपनी निजी जानकारी दिए बिना कई बिटकॉइन एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस बार हैकर्स ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेजन के सीईओ जेफ बोजोस, अरबपति कारोबारी एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स जैसे आईटी दिग्गज, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार जो बिडेन और आईफोन की बनाने वाली कंपनी एप्पल शामिल हैं. इनमें से कुछ के ट्विटर अकाउंट्स से प्रत्येक 1000 डॉलर के बदले 2,000 डॉलर भेजने का नकली ट्वीट किया गया.

हैकर्स ने बिल गेट्स के अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि लोग मुझसे समाज में अपना योगदान देने के लिए कह रहे हैं, वह समय अब आ गया है. आप मुझे 1000 डॉलर दीजिए मैं आपको इसके बदले 2000 डॉलर दूंगा.

इसी तरह से टेस्ला के सीईओ मस्क के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि मैं अपने बीटीसी एड्रेस पर भेजे गए सभी पेमेंट को डबल करने में खुशी महसूस कर रहा हूं. आप मुझे 1000 डॉलर भेजें, मैं आपको 2000 डॉलर वापस करुंगा. यह काम सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगा. हालांकि बाद में यह ट्ववीट डिलीट कर दिया गया.

2.8 करोड़ डॉलर: जापानी एक्सचेंज BITPoint हैक करके

4 करोड़ डॉलर: एक्सचेंज बिनांसे को हैक किया

10 करोड़ डॉलर स्कैम: 2 इस्राइली अरेस्ट

2.7 करोड़ डॉलर: “typosquatting” स्कैम में यूके और नीदरलैंड में 6 अरेस्ट

40 लाख डॉलर: सिंगापुर एक्सचेंज Bitrue हैक किया

भारत में पहले क्रिप्टोकरंसी के लेने देन की इजाजत नहीं थी. लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करंसी के जरिए क्रिप्टोकरंसी में लेन देन की इजाजत दे दी है.

