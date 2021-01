US Capitol violence: ट्रम्प का ट्विटर, फेसबुक अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक; अमेरिका में जमकर हंगामा, एक मौत

Donald Trump supporters storm US Capitol building: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों को लेकर घमासान जारी है. डोनाल्ड ट्रम्प अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं और चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की जीत की ऑफिशियल घोषणा के पहले कैपिटल बिल्डिंग के आस पास भारी तादाद में ट्रम्प समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया. वे बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करने लगे जिससे पुलिस से उनकी भिडंत हो गई. रॉयटर्स के मुताबिक इसमें एक ट्रम्प समर्थक की गोली लगने से मौत भी हो गई. इस बीच ट्रम्प के कुछ पोस्ट को आपत्तिजनक बताते हुए ट्विटर ने 12 घंटे के लिए और फेसबुक ने 24 घंटे के लिए उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है.

डोनाल्ड ट्रम्प की कुछ पोस्ट से तंग आकर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने उनका अकाउंट 12 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया है. साथ ही ट्विटर ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ने चुनावों को लेकर भड़काऊ बातें जारी रखीं, तो उनका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा. वहीं फेसबुक ने भी पोस्ट किया कि वह दो पॉलिसी उल्लंघन के चलते ट्रंप के पेज पर पोस्टिंग 24 घंटे के लिए प्रतिबंधित करता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प समर्थक कैपिटल बिल्डिंग के भीतर दाखिल हो गए और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव रद्द करने की मांग करने लगे. इस दौरान उनका रवैया हिंसक हो गया और मजबूरन नेशनल गार्ड्स को एक्शन में आना पड़ा. इसमें एक महिला को गोली लग गई, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैपिटल बिल्डिंग के पास एक विस्फोटक डिवाइस भी मिली है. जिस वक्त ट्रम्प समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे, उस दौरान यूएस के सांसदों को गैस मास्क पहनने को कहा गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी.

वॉशिंगटन डीसी के पुलिस प्रमुख ने कहा कि ट्रम्प समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसने के लिए पुलिस बल पर रासायनिक पदार्थ फेंके. वॉशिंगटन डीसी के मेयर ने स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का एलान किया है.

राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए जो बाइडन ने भी घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बाइडन ने ट्वीट किया कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आह्वान करता हूं कि वह अपनी शपथ पूरी करें और संविधान की रक्षा करें और इस घेराबंदी को समाप्त करने की मांग करें. एक और ट्वीट में बाइडन ने कहा कि कैपिटल बिल्डिंग पर जो हंगामा हो रहा है यह राजद्रोह है.

हालांकि हंगामा बढ़ता देख डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने समर्थकों से शांति की अपील भी की. उन्होंने कहा के मैं अमेरिकी कैपिटल में सभी से शांतिपूर्ण रहने की अपील करता हूं. हिंसा नहीं होनी चाहिए. हम कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली पार्टी हैं. कानून और महान पुरुषों व महिलाओं का सम्मान करें.

हंगामा ट्रम्प के भाषण के बाद शुरू हुआ. बाइडन की जीत के एलान के पहले ट्रम्प ने पहले ही वॉशिंगटन में एक बड़ी रैली बुलाई थी. इस रैली में आए समर्थक ट्रंप के भाषण के बाद भड़क गए. ट्रंप ने सीधे-सीधे कह दिया कि अमेरिकी चुनाव में धांधली हुई है और बाइडन के वोट कंप्यूटर से आए हैं. ट्रम्प ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि बाइडन को 8 करोड़ वोट मिले हैं. इसी दौरान समर्थक ससंद के भीतर घुस गए.

