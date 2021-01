India China Clash: सिक्किम बॉर्डर पर झड़प, भारत ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा; कई सैनिक घायल

India-China Physical Brawl on Sikkim Border: अभी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव बना ही हुआ है अब दोनों सेनाओं में एक बार फिर झड़प की खबर आ रही है. इस बार दोनों सेनाएं सिक्किम बॉर्डर पर भिड़ गई हैं. ऐसी खबरें आ रही हें कि चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसपेठ कर रहे थे, जिन्‍हें भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया है. हालांकि इस झड़प में दोनों ओर के कई सैनिक घायल हुए हैं. कम से कम 20 वीनी सैनिकों के घायल होने की खबरें आ रही हैं. हालांकि इस बारे में अभी ब्‍यौरा आना बाकी है.

खबरों के मुताबिक सिक्किम के ना-कुला में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी. ये जगह करीब 19000 फीट की ऊंचाई पर है. 3 दिन पहले कुछ चहीनी सैनिक घुसपैठ के इरादे से भारतीय सीमा में आगे बढ़ रहे थे. इस दौरान भारतीय सेना ने एक्‍शन लिया और उनकी यह कोशिश नाकाम कर दी. हालांकि अभी तक दोनों देशों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इसमें दोनों ओर से कई सैनिक घायल हुए हैं.

Troops of India and China involved in a physical brawl along the Line of Actual Control (LAC) last week near Naku La area in Sikkim. Soldiers from both sides are injured. More details awaited: Sources pic.twitter.com/Sff5eVDP1K

सिक्किम के नाकु-ला में घुसपैठ की खबर तब आई है, जब ऐसी खबरें आ रही थीं कि चीन ने पूर्वी लद्दाख और सिक्क्मि बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती कम की है. इसके पहले दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की नौवें दौर की बातचीत खत्म हुई है. इसमें गतिरोध को खत्म करने पर भले ही कोई नतीजा न निकला हो, लेकिन दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि सीमाओं पर तैनात सैनिक संयम बरतेंगे और सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे.

बता दें कि एलएसी पर पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है. 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे. वहीं चीन की ओर से भी कई सैनिक मारे गए थे.

