TikTok की पेरेंट कंपनी ByteDance ने निकाली 10 हजार नौकरियां, कोरोना संकट के बीच कंपनी का बड़ा फैसला

टिकटॉक (TikTok) की पेरेंट कंपनी ByteDance ने 10 हजार वैकेंसी के लिए भर्ती करने की शुरुआत की है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का लक्ष्य साल 2020 में 40 हजार नई नौकरियां पैदा करना है. कंपनी इससे अलीबाबा के कर्मचारियों की बराबरी करने की उम्मीद कर रही है. यह ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया भर में बड़ी टेक कंपनियां अपने स्टाफ में कटौती को लेकर विचार कर रही हैं. कैंडिडेट को रेफर करने के लिए कर्मचारियों को इंटरनल वेबसाइट दी गई है और उसे ब्लूमबर्ग के साथ शेयर किया गया है, जिसके मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी वर्तमान में 10 हजार खाली स्थानों के लिए नियुक्ति कर रही है. इसमें से लगभग एक तिहाई स्थान हाई लेवल रिसर्च या सॉफ्टवेयर कोडिंग की नौकरी के लिए हैं.

दुनिया भर से नए भर्ती हुए लोगों से चीनी कंपनी के ऐप्स से लेकर वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक और न्यूज एग्रीगेटर Toutiao को सपोर्ट मिलेगा, जबकि नए क्षेत्रो जैसे ई-कॉमर्स और गेमिंग में भी उसके ऑपरेशंस को बढ़ावा मिलेगा. यह ByteDance कंपनी के इस साल के आखिर तक ग्लोबली 100,000 कर्मचारियों तक पहुंचने की दिशा में पहला कदम है जिसके बारे में पिछले महीने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर Zhang Yiming ने इंटरनल मेरोरेंडम में उल्लेख किया था. एक बार यह लक्ष्य पूरा होने पर कंपनी के कर्मचारियों की संख्या टेक की बड़ी कंपनी अलीबाबा के बराबर हो जाएगी.

ByteDance चीन और अमेरिका में अपने सोशल मीडिया को मजबूत करने की ओर काम कर रही है जबकि वे नए बाजारों में भी विस्तार को बढ़ावा दे रही है. कंपनी का नियुक्ति करना दूसरे स्टार्टअप्स की स्थिति से बिल्कुल अलग है. सॉफ्टबैंक के द्वारा समर्थित ओयो होटल्स एंड होम्स, Zume Pizza Inc. और Brandless Inc. नौकरियों में कटौती कर रही हैं या सब बंद रही हैं.

पिछले हफ्ते लॉन्च हुई नियुक्ति के भाग के तौर पर कंपनी गूगल के घरेलू मैदान माउंटेन व्यू में 100 से ज्यादा वैकेंसी पर भर्ती कर रही है जिसमें समर इंटर्न से लेकर एप्पल आईओएस डेवलपर के लिए लीड इंजीनियर तक शामिल है.

अपने प्रतिद्वंद्वी Tencent Holdings Ltd की तरह कंपनी के सोशल मीडिया चैनलों के यूसेज में भी कोरोना वायरस की महामारी के समय काफी बढ़त देखी गई है. इस बीमारी ने करोड़ों लोगों को घर में कैद कर दिया है जिससे कंपनी को फायदा हुआ है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि अब चीन में जिंदगी सामान्य हो रही है, अब कंपनी का इंम्लॉय रेफरेल प्रोग्राम का मकसद लगभग 9,900 स्थानों के लिए लोगों को खोजना है. 1,100 स्थान इंटर्न के लिए हैं.

