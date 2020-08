चाइनीज ऐप TikTok के सीईओ केविन मेयर ने कंपनी छोड़ी, क्या है पूरा मामला

TikTok CEO Kevin Mayer quits: चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप TikTok के चीफ एग्जिक्युटिव ऑफिसर (CEO) केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है. मेयर ने तीन महीने के भीतर ही कंपनी छोड़ दी. उनकी जगह अमेरिक में कंपनी के जनरल मैनेजर वनीसा पपाज (Vanessa Pappas) को टिकटॉक का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक इंटरनेल मेमो के आधार पर यह जानकारी दी है.

राष्ट्रपति ट्रम्प की ओर से अमेरिका में टिकटॉक के ट्रांजैक्शन बैन करने के एग्जिक्युटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने के बाद कंपनी ने ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ मुकदमा किया है. इस घटनाक्रम के बाद अब केविन मेयर में इस्तीफे का एलान किया है. ट्रम्प प्रशासन के नए एग्जिक्युटिव ऑर्डर में कहा गया है कि अगर टिकटॉक को अमेरिका में बिजनेस जारी रखना है तो उन्हें 90 दिनों के अंदर इसे बेचना होगा और सभी मौजूदा डेटा को डिलीट करना होगा.

विगत 1 जून को टिकटॉक ज्वाइन करने से पहले केविन मेयर वॉल्ट डिज्नी के शीर्ष स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूटिव थे. मेयर को टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी नियुक्त गया था. मेयर ने एक लेटर में लिखा, ”हाल के कुछ हफ्तों में बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं. मैंने एक अहम कदम आवश्यक कॉरपोरेट स्ट्रक्चरल बदलावों के अनुरूप उठाया है.”

टिकटॉक ने एक इमेल बयान में इस बात की पुष्टि की है कि बीते कुछ महीनों में बदले राजनीतिक माहौल से मेयर की भूमिका में अहम बदलाव हुए थे. बाइटडांस के संस्थापक और सीईओ झांग येमिंग ने एक अलग पत्र में कहा हैं कि कंपनी दुनियाभर में खासकर अमेरिका और भारत में इस मसले का जल्द से जल्द समाधान निकालने की कोशिश कर रही है.

पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया. भारत के इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी इस ऐप के लिखाफ सख्त कदम उठाते हुए टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन को अमेरिकी कंपनियों के हाथों बेचने के लिए पैरंट कंपनी बाइटडांस को विवश किया.

