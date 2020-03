भारत नहीं इन देशों में भी खेली जाती है ‘होली’, कहीं कीचड़ तो कहीं शराब की होती है बौछार

होली का त्योहार है. होली के त्योहार पर सभी लोग अलग-अलग रंग और पानी एक-दूसरे पर डालते हैं. भारत में होली पर लोग इस तरह ही खेलकर खुशहाली से इस दिन को मनाते हैं. इसी वजह से लोगों को पूरे साल इस त्योहार का इंतजार रहता है. लेकिन दुनिया में कई दूसरे देश हैं जहां रंग-पानी की जगह कीचड़, टमाटर, संतरे से लेकर शराब तक से लोग खेलते हैं. आइए जानते हैं कि दुनिया में मनाए जाने वाले ऐसे त्योहारों के बारे में जहां-जहां अलग-अलग चीजों की बौछार की जाती है.

Boryeong मड फेस्टिवल सालाना त्योहार है जो गर्मियों में आयोजित किया जाता है. यह शहर दक्षिण कोरिया में सियोल के दक्षिण में 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहां कीचड़ से लोग एक दूसरे पर बौझार करते हैं.

यह त्योहार Buñol के Valencian शहर में आयोजित किया जाता है. इसे आपने जिंदगी न मिलेगी दोबारा फिल्म में देखा होगा. इसमें लोग मस्ती करते हैं और एक-दूसरे पर सड़े हुए टमाटर फेंकते हैं.

Songkran थाइलेंड का नये साल का त्योहार है. इसमें अलग बात यह है कि यहां लोग गलियों में घूमते हैं और एक-दूसरे पर बर्फ का ठंडा पानी और पेस्ट डालते हैं.

यह La Tomatina की तरह है लेकिन इसमें टमाटर की जगह संतरे से खेला जाता है. बैटल ऑफ द ऑरेंजेस इटली में होने वाली सबसे बड़ी फूड फाइट है. लोगों को दो ग्रुप में बांटा जाता है और फिर वह पूरा दिन एक-दूसरे पर संतरे फेंकते हैं.

स्पेन के Ibi में नागरिक हर साल Els Enfarinats मनाते हैं और एक-दूसरे पर पटाखों, आटे और अंडों से वार करते हैं. यह एक तरह की होली है जिसमें रंग कम होते हैं.

Haro वाइन फेस्टिवल में उत्तरी स्पेन के La Rioja प्रांत के Haro शहर में आयोजित किया जाता है. इसमें वाइन के पीने को लेकर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और इसके साथ Batalla de Vino यानी बैटल ऑफ वाइन होता है जिसमें लोग बाल्टी से एक-दूसरे पर वाइन डालते हैं.

यह एक सालाना फेस्टिवल है जिसे Yothu Yindi फाउंडेशन आयोजित करती है. यह हर साल ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में Arnhem लैंड के उत्तर-पूर्व में स्थित Gulkula में होता है. इसमें यहां रहने वाले समुदाय के लोग एक-दूसरे को पूरे दिन चमकदार रंगों में रंगते हैं और नाचते हैं.

स्पेन के Granada में Baza के लोग एक-दूसरे को सिर से पैर तक काले रंग से रंगते देते हैं और अपने वर्जिन मैरी के स्टैच्यू को पड़ोसी शहर Guadix के निवासी जिसे Cascamorra कहा जाता है, उससे बचाते हैं. परंपरा के मुताबिक उसका मकसद स्टैच्यू चुराना होता है.

स्विट्जरलैंड में Paleo सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजिक फेस्टिवल है. इसमें छात्र और फेस्टिवल के कार्यकर्ता वूडस्टॉक म्यूजिक फेस्टिवल की 40वीं सालगिरह को श्रद्धांजलि देते हुए कीचड़ से खेलते हैं जैसा साल 1969 में न्यूयॉर्क में हुआ था.

