Big Deal: एलन मस्क की हुई Twitter, टेस्ला चीफ ने 44 अरब डॉलर में खरीदी कंपनी, यूजर्स को हो सकते हैं ये फायदे

एलन मस्‍क ने Twitter को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर (करीब 3.30 लाख करोड़ रुपये) की डील पूरी की है. इस डील को फिलहाल अंतिम मंजूरी भी मिल चुकी है.

अरबपति कारोबारी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्‍क अब Twitter के मालिक बन गए हैं. (reuters)

Elon Musk Buys Twitter: अरबपति कारोबारी और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्‍क (Elon Musk) अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter के मालिक बन गए हैं. उन्होंने इसके लिए बड़ी डील को अंजाम दिया है. रॉयटर्स के मुताबिक मस्‍क ने Twitter को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर (करीब 3.30 लाख करोड़ रुपये) की डील पूरी की है. इस डील को फिलहाल अंतिम मंजूरी भी मिल चुकी है. उन्‍हें 54.20 डॉलर प्रति शेयर के मूल्‍य से कंपनी को अधिग्रहण करने की मंजूरी मिली है. हालांकि इस डील के बाद Twitter के सीईओ ने कर्मचारियों से कहा है कि कंपनी का भविष्य अंधेरे में है. हर शेयर के लिए 54.20 डॉलर मस्क को Twitter के हर शेयर के लिए 54.20 डॉलर चुकाने होंगे. उनके पास पहले से ही ट्विटर में 9 फीसदी की हिस्सेदारी मौजूद है. लेटेस्ट डील के बाद उनके पास कंपनी की 100 फीसदी हिस्सेदारी होगी और ट्विटर उनकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी. Twitter के सभी शेयर होल्डर्स को हर शेयर के बदले 54.20 डॉलर यानी 4148 रुपए कैश मिलेंगे. दुनिया को देंगे फ्री स्‍पीच का प्लेटफॉर्म एलन मस्‍क ने डील फाइनल होने के बाद अपने लिख‍ित बयान में कहा कि मैं हमेशा फ्री स्‍पीच का समर्थक रहा हूं. मैंने ट्विटर में निवेश इसीलिए किया है, क्‍योंकि इसमें दुनियाभर में फ्री स्‍पीच का प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की क्षमता है. मेरा मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए फ्री स्‍पीच का प्लेटफॉर्म होना बेहद जरूरी है. ट्विटर में असाधारण क्षमता है और मैं इसे अनलॉक करूंगा. दुनियाभर में 21.7 करोड़ एक्टिव यूजर्स माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter के दुनियाभर में 21.7 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं. इनमें सबसे ज्यादा 7.7 करोड़ अमेरिका में हैं. दूसरे नंबर पर जापान है, जहां 5.8 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, 2.4 करोड़ यूजर्स के साथ भारत का नंबर तीसरा है. दुनियाभर में हर दिन करीब 50 करोड़ ट्वीट किए जाते हैं. खास बात यह है कि ट्विटर के 38 फीसदी यूजर्स 25 से 30 साल के बीच के हैं. यूजर्स को मिल सकते हैं ये फायदे एलन मस्‍क की मानें तो अब हर यूजर का अकाउंट नीली टिक वाला होगा. उन्‍होंने पहले ही कहा था कि मैं Twitter को प्राइवेट करना चाहता हूं. अगर मेरी बोली सफल होती है तो स्‍पैम बोट्स को हरा दूंगा. इस प्‍लेटफॉर्म पर मौजूद हर यूजर को ऑथेनटिकेट किया जाएगा. मस्‍क ने यह भी कहा था कि इस प्‍लेटफॉर्म पर जल्‍द ही एडिट बटन भी होगा. उन्‍होंने ट्विटर पर एडिट बटन को लेकर एक पोल भी कराया था. इसका मकसद किसी भी ट्वीट में होने वाली गलतियों को सुधार करना था.

