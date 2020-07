Google भारत में 75,000 करोड़ रुपये का करेगी निवेश, इन 4 क्षेत्रों पर है फोकस

अमेरिकी टेक कंपनी गूगल (Google) अगले 5-7 साल के दौरान भारत में 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने सोमवार को एलान किया कि ‘गूगल फार इंडिया डेस्टिनेशन फंड’ के जरिए यह निवेश किया जाएगा. गूगल फार इंडिया इवेंट को संबोधित करते हुए पिचाई ने भरोसा जताई कि यह कदम भारत के भविष्य और उसकी डिजिटल इकोनॉमी में कंपनी के भरोसा को दर्शाता है.

सुंदर पिचाई ने कहा, ”आज, मैं गूगल फार इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के एलान करने को लेकर उत्साहित हूं. इस प्रयास के जरिए हम 75 हजार करोड़ रुपये या 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत में अगले 5-7 साल के दौरान करेंगे.”

गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि निवेश का फोकस भारत डिजिटलाइजेशन के चार प्रमुख क्षेत्रों पर होगा. इसमें प्रत्येक भारतीय को उसकी भाषा में कम कीमत पर सूचना सुनिश्चित करना, भारत की जरूरतों के अनुसार नए प्रोडक्ट एवं सर्विसेज तैयार करना, डिजिटल ट्रांसफार्मेशन के लिए बिजनेस को सशक्त करना और हेल्थकेयर, एजुकेशन व कृषि जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को विकसित करना शामिल है.

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने सोमवार को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ कई विषयों पर चर्चा की. इनमें भारत के किसानों, युवाओं और आंत्रप्रेन्योर की जिंदगियों को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा की गई. पिचाई के साथ वर्चुअल मीटिंग बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौरान नए वर्क कल्चर पर भी चर्चा की. पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि वह विभिन्न क्षेत्रों में गूगल के प्रयासों को जानकर प्रसन्न हैं. चाहे यह शिक्षा हो, लर्निंग हो, डिजिटल इंडिया इत्यादि का क्षेत्र हो.

This morning, had an extremely fruitful interaction with @sundarpichai . We spoke on a wide range of subjects, particularly leveraging the power of technology to transform the lives of India’s farmers, youngsters and entrepreneurs. pic.twitter.com/IS9W24zZxs

