महामारी ने बदली आदत: पैसे रुपये को लेकर सतर्क हुए भारतीय, अब कैसे कर रहे हैं खर्च

Post Lockdown Survey on Spending: कोरोना वायरस महामारी और उसके चलते लॉकडाउन के चलते भारतीयों के खर्च की आदत बदली है. अब भारतीय अपने पास कैश रखने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिसके चलते डिजिटल लेन देन बढ़ा है. वहीं, अब खर्च करने को लेकर लोग पहले से ज्यादा सतर्क हैं. असल में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के साथ ही रोजगार और आर्थिक रिकवरी को लेकर अनिश्चितता पैदा हो रही है. इसका ही असर खर्च पर दिख रहा है. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा किए गए एक सर्वे में देश में 90 फीसदी लोगों ने खर्च को लेकर चिंता जताई है.

ब्रिटेन के स्‍टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वे में 90 फीसदी भारतीयों ने कहा कि महामारी ने उन्हें खर्च को लेकर सतर्क बना दिया है. वैश्विक स्तर पर 75 फीसदी लोग अपने खर्च को लेकर सतर्क हैं. सर्वे के अनुसार, 76 फीसदी भारतीय यह महसूस करते हैं कि महामारी ने उन्हें अपने खर्च के बारे में सोचने को मजबूर किया है. वहीं, वैश्विक स्तर पर ऐसा सोचने वाले लोगों की संख्या 62 फीसदी है.

भारत, हॉन्ग कॉन्ग, इंडोनेशिया, केन्या, मेनलैंड चीन, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, यूएई, यूनाइटेड किंग्डम और अमेरिका जैसे बाजारों में यह सर्वे किया गया है. तीन हिस्से में किए जाने वाले इस स्टडी का यह दूसरा नतीजा है. सर्वे में भाग लेने वाले ज्यादातर लोगों ने माना कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, जिससे लोग अब सोच-समझ कर खर्च कर रहे हैं.

सर्वे के मुताबिक, 74 फीसदी भारतीय लोग ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं. जबकि, वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा करीब 64 फीसदी ही है. 80 फीसदी भारतीय या तो बजट बनाने वाले साधनों का उपयोग कर रहे हैं या फिर ऐसे उपाय कर रहे हैं जिसमें एक सीमा के बाद उनके कार्ड से खर्च पर रोक लग जाए. भारतीय अपना खर्च डिजिटल तरीके से अधिक करना चाहते हैं.

87 फीसदी लोगों का कहना है कि आने वाले 5 साल में कैशलेस खर्च में तेजी से बढ़ोतरी होगी. जबकि वैश्विक स्तर पर यह ऐसा केवल 64 फीसदी लोगों का ही मानना है.

भारत में 64 फीसदी लोगों ने कहा कोरोना काल के पहले की तुलना में उन्होंने किसी भी तरह के ट्रैवल या छुट्टी लेने से परहेज किया है. वहीं, 30 फीसदी लोगों ने अपने एक्सपीरिएंस पर होने वाले खर्च को कम किया है. वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 41 फीसदी है. एक तरफ केवल 56 फीसदी लोगों ने नये कपड़े की शॉपिंग की है. वहीं, वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 55 फीसदी है.

