Bharat Biotech Covaxin: भारत बॉयोटेक (Bharat Biotech) का दावा है कि कोवैक्सीन (Covaxin) कोरोना के नए UK स्ट्रेन के खिलाफ भी बेहद कारगर है. पर भी प्रभावी है. भारत बायोटेक ने कहा है कि उसकी वैक्सीन यूके स्ट्रेन को न्यूट्रलाइज करती है. बता दें कि कोरोना महामारी के इस नए स्ट्रेन ने लोगों में डर और बढा दिया है. इसे पहले की तुलना में ज्‍यादा डेंजरस बताया जा रहा है. यूके के पीएम खुद इस बात को मान चुके हैं कि नए तरह का कोरोना वायरस पहले से ज्‍यादा खतरनाक है. इसे वुहान स्ट्रेन से 70 गुना अधिक संक्रमणकारक बताया गया है. इससे पहले अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर भी अपनी वैक्‍सीन को लेकर ऐसा ही दावा कर चुकी है.

बता दें कि भारत बॉयोटेक की कोवैक्सीन भारत की इकलौती स्वदेशी वैक्सीन है. इसे फार्मा कंपनी भारत-बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर तैयार किया है. इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति दी गई है. इसके अलावा भारत में कोविशील्‍ड को भी इमरजेंयी इस्‍तेमाल की मंजूरी मिली है.

भारत बायोटेक ने एक ट्वीट कर बताया कि कोवैक्‍सीन प्रभावी रूप से Sars-CoV2 के UK वेरिएंट को बेअसर करता है. कंपनी ने बताया कि कोवैक्‍सीन कोरोना वायरस के ए‍क विशेष परिवर्तन के खिलाफ भी कारगर है. भारत बॉयोटेक ने एक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है. BioRxiv के रिव्यू में कंपनी के इस दावे को सही बताया गया है. BioRxiv को न्यूयॉर्क का नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टिट्यूटशन कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैब संचालित करता है.

रिपोर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन का टेस्ट 26 लोगों पर किया गया और पाया गया है कि ये यूके स्ट्रेन पर प्रभावकारी है. 26 प्रतिभागियों से कलेक्‍ट ब्‍लड पर रिडक्‍शन न्‍यूट्रलाइज्‍ड टेस्‍ट (PRNT 50) किया गया. जिसके बाद इसे यूके स्‍ट्रेन और अन्‍य तरह के वायरस में समान रूप से कारगर रहने की बात कही गई.

यूके स्‍ट्रेन के खिलाफ कोवैक्‍सीन का कारगर होना भारत के लिए बेहद अहम है. असल में कोवैक्‍सीन स्‍वदेशी वैक्‍सीन है, जिसे भारत बॉयोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है. दूसरी ओर यूके स्‍ट्रेन को पहले की तुलना में 70 गुना ज्‍यादा संक्रमित करने वाला बताया गया है. भारत में भी यूके स्‍ट्रेन के कई मरीजों की पुष्टि हो चुकी है. ऐसे में अगर यूके स्‍ट्रेन भारत में और फैलता है तो इसकी रोकथाम में कोवैक्‍सीन अहम रोल अदा कर सकती है. इसके अलावा यह कोरोना वायरस के अन्‍य रूप के खिलाफ भी कारगर है. ऐसे में भारत में शुरू हो चुके वैक्‍सीनेशन में भी इसका अहम योगदान रहने वाला है.

