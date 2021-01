महाभियोग से बचने को ट्रंप को तुरंत देना होगा इस्तीफा, ट्विटर ने स्थाई रूप से सस्पेंड किया अकाउंट तो किया बड़ा ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं. अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैसी पेलोसी ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप तुरंत इस्तीफा नहीं देते हैं तो कैपिटोल पर कब्जे के लिए भीड़ को उकसाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा ट्विटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है. फेसबुक भी राष्ट्रपति ट्रंप का फेसुबक और इंस्टाग्राम खाता बंद कर चुका है. उनके खाते को और हिंसा की आशंका को देखते हुए सस्पेंड किया गया है. ट्विटर द्वारा अकाउंट सस्पेंड किए जाने पर ट्रंप ने जल्द ही अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही है. वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में उपस्थित नहीं रहेंगे.

3 नवंबर को हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार हुई और बाइडेन अगले राष्ट्रपति बनेंगे. हालांकि ट्रंप ने इसे धोखाधड़ी बताया और अपनी हार स्वीकार नहीं की. बिडेन के जीत की औपचारिक घोषणा से पहले राष्ट्रपति ट्रंप के उकसावे पर उनके समर्थकों ने यूएस कैपिटल पर हमला कर दिया था. कुछ समय बाद स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया. हालांकि इस घटना के बाद अब पेलोसी और डेमोक्रेट्स का मानना है कि ट्रंप को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए. पेलोसी के मुताबिक अगर ट्रंप इस्तीफा नहीं देते हैं तो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. भारतीय-अमेरिकी सांसद प्रमीला जयपाल का कहना है कि महाभियोग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें- जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ, डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली हार

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में जीत के बाद जो बाइडेन 20 जनवरी को पद भार संभालेंगे. वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह इस समारोह में नहीं उपस्थित रहेंगे. इससे कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि वह सत्ता के शांतिपूर्वक हस्तांतरण सुनिश्चित करने की शपथ लेते हैं. इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वह 20 जनवरी को समारोह में उपस्थित नहीं रहेंगे. इससे पहले 1869 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के पदभार समारोह में उपस्थित नहीं हुए थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ट्विटर खाता स्थाई रूप से बंद कर दिया गया है. इसके कुछ समय बाद ही ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ट्विटर पर हमला बोला. हालांकि कुछ समय बाद ये सभी ट्वीट हटा लिए गए. इन ट्वीट में उन्होंने ट्विटर के खिलाफ डेमोक्रेट्स और लेफ्ट के साथ मिलकर फ्री स्पीच (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) को खत्म करने का आरोप लगाया. ट्रंप ने कहा कि वे अपना नया प्लेटफॉर्म तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं.

#UPDATE | After the suspension of his personal Twitter account, US President Donald Trump tweeted from his official @POTUS account but the tweets were taken down within minutes. https://t.co/eg5ovKvkxb pic.twitter.com/vaL4wKTkpT

ट्रंप ने ट्वीट में लिखा कि ट्विटर उन्हें और उनको वोट करने वाले करीब 7.5 करोड़ देशभक्त लोगों को चुप कराना चाहता है. ट्रंप का कहना है कि ट्विटर प्राईवेट कंपनी हो सकती है लेकिन सेक्शन 230 के बिना वह इतने लंबे समय तक नहीं टिक सकती थी. ट्रंप ने कहा कि कई अन्य साइट्स से बातचीत चल रही है और जल्द ही इससे जुड़ी कोई बड़ी घोषणा की जाएगी. इसके अलावा एक नया प्लेटफॉर्म बनाने पर भी विचार किया जा रहा है.

ट्रंप के पास अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिसियल ट्विटर हैंडल @WhiteHouse और @POTUS का एक्सेस है लेकिन कार्यकाल खत्म होने के बाद उनके पास इसका एक्सेस नहीं रह पाएगा. उनके निजी खाते

@realDonaldTrump को सस्पेंड किया गया है. राउटर्स की खबर के मुताबिक ट्विटर प्रवक्ता का कहना है कि अगर ट्रंप सस्पेंशन के तोड़ के लिए दूसरा ट्विटर खाता बनाते हैं तो उसे भी सस्पेंड किया जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.