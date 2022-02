Russia-Ukraine Conflict: यूक्रेन के 2 इलाकों को रूस ने दी अलग देश की मान्यता, फंसे भारतीयों के लिए विशेष उड़ान

Russia-Ukraine Conflict: रूस समर्थक विद्रोही पिछले करीब 8 साल यानी वर्ष 2014 से यूक्रेन सरकार के फोर्सेज से लड़ रहे हैं. इन विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को रूस ने स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के दो इलाकों को अलग-अलग देशों के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है. (Image- Reuters)

Russia-Ukraine Conflict: रूस और यूक्रेन के बीच का संकट तेजी से गहराता जा रहा है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने यूक्रेन के दो इलाकों को अलग-अलग देशों के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है. ये दोनों इलाके Donetsk और Luhansk रूस समर्थक विद्रोहियों के कब्जे में है. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इन दोनों इलाकों में पीस कीपिंग फोर्स के रूप में तैनात करने की बात कही है. इसके चलते वैश्विक रूप से तनाव बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन (Joe Biden) ने इस क्षेत्र में व्यापार और निवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का एलान किया है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलाई गई है. भारत ने इस मसले पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बुलाई गई आपातकालीन बैठक में रूस व यूक्रेन के बीच तनाव को गंभीर मामला बताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने को कहा है. Russia-Ukraine Crisis: डिमांड में गोल्ड, Titan, Muthoot, Kalyan jewellers जैसे बुलियन स्टॉक में कमाई का मौका करीब आठ साल से जारी है विद्रोह

रूस समर्थक विद्रोही पिछले करीब 8 साल यानी वर्ष 2014 से यूक्रेन सरकार के फोर्सेज से लड़ रहे हैं. इस झगड़े में यूक्रेन के करीब 15 हजार लोगों की मौत हो चुकी है. अब हालिया गहराते विवाद के बीच यूक्रेन ने इसे सुलझाने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन बातचीत के लिए अनुरोध किया है. इस काउंसिल का रूस वीटो पॉवर वाला सदस्य है. रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को लेकर वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है.

अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है तो जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने यूक्रेन की सार्वभौमिकता व टेरीटोरियल इंटेग्रिटी के उल्लंघन पर रूस की आलोचना करते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है. अमेरिकी सचिव ने चीन से भी इस मसले को लेकर बातचीत की है. वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि यूक्रेन ऐतिहासिक रूप से कभी एक अलग संप्रभु देश नहीं था. यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एयर इंडिया की खास उड़ानें न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस इलाके में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए दिल्ली से एयर इंडिया का विशेष विमान (AI-1946) रवाना हो चुका है जो आज (22 फरवरी 2022) रात यूक्रेन की राजधानी कीव के बोरीस्पिल एयरपोर्ट से वापस पहुंचेगा. विमान कंपनी ने जानकारी दी है कि 24 और 26 फरवरी को भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस ले आने के लिए दो उड़ानें होंगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.