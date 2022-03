Russia Ukraine War: कीव से निकल रहे एक और भारतीय छात्र को लगी गोली, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने दी जानकारी

Indian student shot at in Kyiv: रूस और यूक्रेन संकट के बीच भारत के लिए एक और बुरी खबर आ रही है. यूक्रेन की राजधानी कीव से निकल रहे एक भारतीय छात्र को गोली लगी है. यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मौजूद केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि वार जोन कीव से निकल रहे भारत के एक छात्र को गोली लगने की सूचना मिली है. उसे तुरंत कीव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि इसके पहले यूक्रेन में 2 भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है. इसमें नवीन शेखरप्पा की मौत गोलीबारी में हुई थी. जबकि एक अन्य छात्र की मौत ठंड लगने से हुई. VK Singh ने दी जानकारी वीके सिंह ने भारतीय छात्र को गोली लगने की जानकारी देने के साथ कहा हक भारतीय दूतावास ने पहले प्राथमिकता पर मंजूरी दे दी थी कि सभी को कीव छोड़ देना चाहिए. युद्ध की स्थिति में, बंदूक की गोली किसी के धर्म और राष्ट्रीयता को नहीं देखती है. वीके सिंह ने बताया कि अभी 1600-1700 और छात्रों को भारत भेजना है. पिछले 3 दिनों में 7 फ्लाइट में लगभग 1400 बच्चे भारत भेजे गए हैं. बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित भारत वापसी के लिए चार केंद्रीय मंत्री, हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह को जिम्मदा दिया गया है. भारतीय नागरिकों की वापसी जारी यूक्रेन से भारतीयों के अपने देश वापस लौटने का सिलसिला जारी है. आज भारतीय वायु सेना के दो C-17 विमान यूकेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट और हंगरी के बुडापेस्ट से गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयर बेस पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है उसके तहत हजारों की संख्या में भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र अभी तक सुरक्षित भारत लाये गए हैं. रूस का न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमला रूसी सेनाओं ने यूक्रेन स्थित यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर बमबारी की है. एनेरहोदार स्थित प्लांट के स्पोक्सपर्सन ने इससे जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि यह यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर वास्तविक परमाणु खतरा है.यह प्लांट यूक्रेन के कुल बिजली उत्पादन में 25 फीसदी का योगदान करता है. यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस से अपील की है कि, वह प्लांट के आसपास गोलीबारी बंद करें और आग बुझाने के लिए आपातकालीन सेवाओं को अपना काम करने दे. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 9वां दिन है. अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है.

