कोरोना वायरस: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की PM मोदी से अपील, ‘हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’ का ऑर्डर करें क्लियर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के ऑर्डर की आपूर्ति करने का आग्रह किया है. अमेरिका ने भारत को इस दवा का ऑर्डर दिया था. भारत ने पिछले महीने इस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी थी. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने शनिवार सुबह मोदी से बात कर अमेरिका के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ऑर्डर की आपूर्ति करने का आग्रह किया.

अमेरिका के राष्ट्रपति ने शनिवार को व्हाइट हाउस में अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मैंने आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी से बात की. वे बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बनाते हैं. भारत इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है.

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया की दशकों पुरानी दवा है. ट्रंप प्रशासन इसे कोरोना के इलाज में मददगार रहने की संभावना जता रहा है. अमेरिकी फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति मिलने के बाद अमेरिका में इस दवा को कुछ अन्य दवाओं के साथ न्यूयॉर्क में लगभग 1500 कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है. ट्रंप के मुताबिक, यह दवा सकारात्मक परिणाम दे रही है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 25 मार्च को इस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी थी. हालांकि, डीजीएफटी ने कहा था कि मानवता के आधार पर मामले-दर-मामले में इसके कुछ निर्यात की अनुमति दी जा सकती है. अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के तीन लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. अभी तक इस वायरस से अमेरिका में 8,000 लोगों की मौत हुई है. दुनिया में अमेरिका कोविड-19 से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में है.

देश में नोवल कोरोनावायरस कोविड19 के मामले 3300 के पार चले गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, देश में COVID19 पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3374 हो गई है. इसमें से 267 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है. अभी तक कोरोना वायरस से 77 लोगों की जान गई है. पिछले 12 घंटों में कोरोना वायरस के मामलों में 302 मामलों की बढ़त हुई है.

