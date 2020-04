किम जोंग उन के बाद कौन संभालेगा उत्तर कोरिया की बागडोर, बहन के अलावा ये भी बन सकते हैं दावेदार

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन (Kim Jong Un) की स्वास्थ्य को लेकर खबरों का बाजार गर्म है. ऐसी खबरें आईं कि उनकी सेहत काफी खराब हो चुकी है और किम जोंग के जिंदा होने को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगने लगीं. इस बीच सोमवार को ​दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि 36 वर्षीय किम जोंग उन जिंदा हैं और ठीक हैं. इस बीच यह सवाल भी उठने लगा है कि अगर किम जोंग उन को कुछ हो जाता है तो उनके बाद उत्तर कोरिया की गद्दी कौन संभालेगा. कौन ऐसा है जो किम जोंग के 8 साल के शासन के बाद उनका उत्तराधिकारी होगा?

बता दें कि किम परिवार पिछले 70 सालों से उत्तर कोरिया पर राज कर रहा है. इस दौरान परिवार के पुरुष उत्तराधिकारियों ने ही सत्ता संभाली है. किम जोंग उन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है. किम के बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं और परिवार के अन्य वयस्कों की राह में अड़चनें हैं. लेकिन फिर भी किम जोंग के संभावित उत्तराधिकारियों में इन लोगों के नाम शामिल हैं-

किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग (Kim Yo Jong) उनकी पर्सनल असिस्टेंट भी है. किम की बहन उनके अति करीबी सहयोगियों में से एक मानी जाती है. अप्रैल की शुरुआत में किम यो जोंग को एक बार फिर सत्तारूढ़ Workers Party of Korea के वैकल्पिक पोलितब्यूरो मेंबर के तौर पर बहाल कर दिया गया. किम की बहन ही उनके परिवार की एकमात्र ऐसी सदस्य है, जिसके पास किम जोंग उन के बाद शासन में वास्तविक शक्ति है.

किम यो जोंग किम परिवार की पहली सदस्य है, जो किम जोंग उन के साथ सोल गई थी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ किम की मुलाकात में उनके साथ थी. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तर कोरिया का पितृसत्तात्मक कुलीन वर्ग इतनी कम उम्र की महिला को देश के नए कर्ता धर्ता के तौर पर सहयोग देगा या नहीं.

दक्षिण कोरियाई इंटेलीजेंस के मुताबिक, किम जोंग उन ने 2009 में एक पूर्व सिंगर री सोल जू से शादी की थी. इस शादी से किम के तीन बच्चे हैं. लेकिन समस्या यह है कि उत्तर कोरिया की मीडिया में आधिकारिक रूप से इनका उल्लेख कहीं नहीं है. दक्षिण कोरिया के DongA Ilbo अखबार के मुताबिक, माना जाता है कि किम जोंग का सबसे बड़ा बेटा 2010 में पैदा हुआ. पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन ने 2013 में कहा था कि किम जोंग की एक बेटी भी है, जिसका नाम Ju Ae है. चूंकि अभी किम के बच्चों की उम्र कम है, इसलिए हो सकता है कि किसी बच्चे को उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया जाए लेकिन उसके सही उम्र में आने तक कोई उनके प्रतिनिधि के तौर पर सत्ता संभाले.

1995 में पैदा हुआ किम हान सोल (Kim Han Sol) उत्तर कोरिया का उत्तराधिकारी अपने आप ही बन गया होता अगर उसके पिता किम जोंग नाम ने अपने पिता किम जोंग इल से झगड़ा न किया होता. इस झगड़े के चलते किम जोंग नाम को देश निकाला दे दिया गया और वह चाइनीज गैं​बलिंग हब, मकाउ चला गया. किम जोंग नाम, किम जोंग उन का सौतेला बड़ा भाई था और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था.

किम जोंग नाम के बेटे किम हान सोल के उत्तर कोरिया लौटने की सभी उम्मीदें 2017 में उस वक्त खत्म हो गईं, जब उसके पिता को दो महिलाओं द्वारा कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मार डाला गया. बाद में किम हान सोल को मारने की भी साजिश की गई. दक्षिण कोरिया के JoongAng Ilbo अखबार में उस वक्त छपी एक खबर के मुताबिक, चीन की पुलिस ने किम हान सोल को मारने की साजिश रचने के शक के आधार पर बीजिंग भेजे गए कई उत्तर कोरियाई लोगों को गिरफ्तार भी किया था. किम हान सोल इस वक्त कहां है, यह किसी को पता नहीं है.

किम जोंग चोल (Kim Jong Chol), किम जोंग उन का अकेला संघर्षरत भाई है. वह किम जोंग उन से बड़ा और किम जोंग नाम से छोटा है. इस भाई की रुचि राजनीति से ज्यादा गिटार में है. उसके पास कोई आधिकारिक पद भी नहीं है. खुद को किम जोंग इल का पर्सनल सुशी शेफ बताने वाले और केनजी फुजीमोटो पेन नेम वाले एक व्यक्ति का कहना है कि किम जोंग इल अपने इस बेटे को गर्लिश मानते थे. 2011 में दक्षिण कोरियाई ब्रॉडकास्टर KBS ने किम जोंग चोल को सिंगापुर में एक Eric Clapton कॉन्सर्ट में देखा था. किम जोंग उन का यह भाई स्विट्जरलैंड में पढ़ा है और अपने भाई की तरह अमेरिकी प्रोफेशनल बास्केटबॉल का फैन है.

