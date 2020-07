COVID19 की संभावित दवा Remdesivir हुई आउट ऑफ स्टॉक, अमेरिका ने खरीद ली पूरी सप्लाई

कोविड19 की संभावित दवा Remdesivir तीन माह के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है. इसका कारण है कि अमेरिकी सरकार ने इस दवा का लगभग पूरा स्टॉक खरीद लिया है. कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों पर ट्रायल्स में Remdesivir ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं. Remdesivir को अमेरिका की Gilead Sciences Inc ने बनाया है. कंपनी ने दवा के 5 लाख ट्रीटेमेंट कोर्स के लिए यूएस हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के साथ एक सौदा किया है.

यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति की ‘अमेरिका फर्स्ट’ अप्रोच के अनुरूप है. भारत में Remdesivir के जेनेरिक वर्जन की ब्रिकी ‘कोविफोर’ (Covifor) ब्रांड नाम से की जाने वाली है. इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए दो दवा कंपनियों सिप्ला और Hetero को भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) की अनुमति मिल गई है. DCGI ने बालिगों और बच्चों में संदिग्ध या पुष्ट कोविड-19 के मामलों या फिर इसके संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती लोगों के इलाज के लिए इस दवा को अनुमति दे दी है.

अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग ने एक बयान में कहा है कि उसने अमेरिकी हॉस्पिटल्स में Remdesivir के 5 लाख ट्रीटमेंट कोर्स को सिक्योर किया है. यह क्लीनिकल ट्रायल्स के लिए Remdesivir के आवंटन के अलावा Gilead द्वारा जुलाई के लिए अनुमानित उत्पादन के 100 फीसदी (94,200 ट्रीटमेंट कोर्स), अगस्त के उत्पादन के 90 फीसदी (174,900 ट्रीटमेंट कोर्स) और सितंबर के उत्पादन के 90 फीसदी (232,800 ट्रीटमेंट कोर्स) को रिप्रेजेंट करता है.

बयान के अनुसार, Remdesivir के जरिए कोविड19 के इलाज के लिए एक इन्सान के लिए दवा के 6.25 वायल्स की जरूरत है. हॉस्पिटल्स प्रति ट्रीटमेंट कोर्स लगभग 3200 डॉलर का भुगतान करेंगे. Gilead पहले ही Remdesivir के लगभग 1,20,000 ट्रीटमेंट कोर्स अमेरिका को डोनेट कर चुकी है.

Remdesivir इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी. मरीजों को 200 एमजी की इंजेक्शन डोज पहले दिन, उसके बाद रोज पांच दिन 100 एमजी डोज दी जाएगी. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा नहीं दी जा सकती है.

