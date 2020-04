कोरोना संकट में तंगहाल पाकिस्तान को मिलेगी राहत! IMF ले सकता है ये बड़ा फैसला

कोरोना संकट (Coronavirus Outbreak) से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से बड़ी आ​र्थिक राहत मिलने की उम्मीद जगी है. दरअसल, IMF तंगहाली झेल रहे पाकिस्तान को कोविड-19 (COVID-19) से निपटने के लिए 1.4 अरब डॉलर का लोन देने पर विचार कर रहा है. जिससे कि कोरोना संकट में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हो सके. IMF की तरफ से 1.4 अरब डॉलर का यह लोन पाकिस्तान को मिलने वाले 6 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के अतिरिक्त है. पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान ने भुगतान संकट से बचने के लिए आईएमएफ के साथ बेलआउट पैकेज साइन किया था.

पाकिस्तानी न्यूजपेपर ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, IMF ने 16 अप्रैल को अपनी कार्यकारी बोर्ड बैठक बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान को अतिरिक्त 1.4 अरब डॉलर का लोन पर फैसला हो सकता है. बता दें, पाकिस्तान ने मार्च में आईएमएफ से सस्ता और जल्द लोन की गुजारिश की थी. पाकिस्तान को यह लोन रैफिड फाइनेंसिंग इन्स्टूमेंट (RFI) के जरिए मिल सकता है. आरएफआई के जरिए आईएमएफ के सदस्य देशों को तत्काल जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता दी जाती है. इसमें ​लोन के लिए पूरे प्रोग्राम का ब्योरा देने की जरूरत नहीं पड़ती है.

Crude में शानदार तेजी, उत्पादन घटाने पर OPEC सहित टॉप प्रोड्यूसर सहमत; अब पेट्रोल-डीजल का क्या होगा?

न्यूजपेपर ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में आईएमएफ के रेजिडेंट रिप्रजेंटेटिव टेरेसा डबान सांचेज का हवाला दिया है. जिसमें सांचेज ने कहा, ‘अपील के बाद से हम पाकिस्तानी अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. यह 1.4 अरब डॉलर का लोन अगले हफ्ते जारी हो सकता है. सांचेज ने कहा कि आईएमएफ वित्त मंत्रालय के साथ काम कर रहा है. वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पाकिस्तान के पास इस मुश्किल समय में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो.

इस बीच, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना वायरस महामारी के समय विश्व समुदाय से पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों की मदद के लिए कर्ज में राहत देने की अपील की है. रविवार को एक टेलीविजन स्पीच में इमरान खान ने कहा कि घातक वायरस ने एक अप्रत्याशित स्वास्थ्य और आ​र्थिक संकट खड़ा कर दिया है. ग्लोबल मंदी का आना सुनिश्चित है और यह ‘महामंदी’ से भी गहरा संकट हो सकता है. बता दें, पाकिस्तान में कोविड-19 के 5,370 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और इससे मरने वालों की संख्या 92 से ज्यादा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.