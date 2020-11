Barack Obama A Promised Land: ‘राहुल गांधी घबराए हुए और अपरिपक्व, स्कूली बच्चे जैसा है व्यवहार’; बराक ओबामा ने अपनी किताब में किया जिक्र

Barack Obama A Promised Land: Rahul Gandhi has a ‘nervous, unformed quality’: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नई किताब में पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठाए हैं. अपनी नई किताब ‘ए प्रॉमिस लैंड’ में पूर्व राष्ट्रपति ने राहुल को घबराए और अपरिपक्व कहते हुए लिखा है कि वह ऐसे छात्र की तरह हैं जो अपने टीचर को प्रभावित करना चाहता है लेकिन उसमें विषय में महारत करने की योग्यता और जुनून की कमी है.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओबामा की इस किताब की समीक्षा की है जिसमें प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया भर के राजनीतिक नेताओं के बारे में भी लिखा है. इसमें राहुल को ऐसा छात्र बताया गया है कि जो अपना पूरा कोर्सवर्क पूरा कर लेता है और अपने टीचर को इंप्रेस करने का भी इच्छुक है लेकिन गहराई से पूरी जानकारी नहीं है या उसे पूरी तरह जानने की इच्छा भी नहीं है.

यह भी पढ़ें- इस धनतेरस इन शेयरों की करें खरीदारी

राहुल गांधी के अलावा ओबामा ने उनकी माता सोनिया गांधी का भी जिक्र किया है. एनवाईटी के रिव्यू के मुताबिक संस्मरण में ओबामा ने कहा है, हमें चार्ली क्रिस्ट और रहम एंमैनुअल की सुंदरता के बारे में बताया जाता है लेकिन औरतों की सुंदरता के बारे में नहीं. हालांकि कुछ उदाहरण इसके अपवाद हैं जैसे कि सोनिया गांधी.

यह भी पढ़ें- राकेश झुनझुनवाला की दिवाली शॉपिंग

ओबामा के इस संस्मरण में पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव बॉब गेट्स और पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ईमानदार लेकिन भावशून्य बताया गया है. इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन को कठोर और चालाक बॉस की तरह बताया गया है जो शिकागो मशीन चलाते हैं. ओबामा ने पुतिन को शारीरिक तौर पर असाधारण शख्स बताया है.

यह भी पढ़ें- इस धनतेरस सोने में निवेश का बदलें तरीका

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का यह संस्मरण 17 नवंबर को बाजार में आने की उम्मीद है. 768 पृष्ठों की इस किताब में ओबामा के बचपन से लेकर उनके राजनीतिक उभार की पूरी कहानी है. ओबामा पहले अश्वेत थे जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला था. वे दो बार 2008 और 2012 अमेरिकी राष्ट्रपति बने. इसके अलावा राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने दो बार 2010 और 2015 में भारत की यात्रा की थी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.