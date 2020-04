किम अभी जिंदा है! तानाशाह के मौत के करीब होने की अफवाहों पर दक्षिण कोरिया का नया दावा

अचानक मिसाइल परीक्षणों और अपनी रहस्यमयी ​गतिविधियों से दुनियाभर में चर्चा में रहने वाले नॉर्थ कोरिया (North Korea) के तानाशाह किम जोंन उन (Kim jong-un) की सेहत पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. ऐसी ​कई रिपोर्ट में कहा गया है कि किम जोन उन की सेहत काफी खराब हो चुकी है और उसके जिंदा होने को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. इस बीच साउथ कोरिया ने एक नया दावा किया है. अलग-अलग रिपोर्टों पर साउथ कोरिया (South Korea) ने कहा है कि 36 वर्षीय किम जोंग जिंदा और ठीक हैं.

साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन की विदेश नीति के शीर्ष सलाहकार मून चुंग-इन ने सीएनएन से कहा, ‘किम जोंग उन जिंदा और ठीक हैं. वह 13 अप्रैल से वानसन क्षेत्र में रह रहे हैं. अभी तक उनसे जुड़ी कोई संदिग्ध हरकत नहीं दिखाई दी है.’ किम के लंबे समय से जनता के बीच न दिखाई देने के कारण तानाशाह के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं.

इससे पहले रविवार को कहा गया कि अमेरिकी उपग्रह से ली गई तस्वीरों में किम जोंग उन की एक ट्रेन पिछले एक हफ्ते से वानसन के एक स्टेशन पर खड़ी दिखाई दी थी. दक्षिण कोरियाई एजेंसी योन्हाप ने व्यावसायिक उपग्रह के तस्वीरों के आधार पर यह जानकारी दी है. रिपोर्ट के अनुसार, करीब 250 मीटर लंबी ट्रेन आंशिक रूप से स्टेशन की छत से ढकी हुई थी. इस ट्रेन को किम जोंग उन का परिवार इस्तेमाल करता है. बताया गया था कि यह ट्रेन 15 अप्रैल को वहां मौजूद नहीं थी लेकिन 21 और 23 अप्रैल को ट्रेन को देखा गया.

रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ट्रेन की उपस्थिति उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोन उन के ठिकाने को साबित नहीं करती है. इसके अलावा इससे उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिलता है, लेकिन यह उन रिपोर्टों को जरूर बल देती है, जिसमें कहा गया है कि किम जोंग देश के पूर्वी इलाके के एक संभ्रात क्षेत्र में रह रहे हैं.

किम के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें उस समय से शुरू हुईं, जब से वह किम जोंग उन उत्तर कोरियाई संस्थापक और अपने दादा किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर 15 अप्रैल को आयोजित समारोह में शामिल नहीं हुए थे.

इसके बाद, पिछले हफ्ते सीएनएन ने इस रिपोर्ट के बाद अटकलें और बढ़ा दी जिसमें कहा गया कि किम की सर्जरी के बाद वह काफी खतरे में हैं और अमेरिकी एजेंसियां की इस पर नजर है. इसके बाद एक रिपार्ट और आई जिसमें यह गया कि चीन के कुशल डॉक्टरों की एक टीम नॉर्थ कोरिया किम जोन उन के इलाज के लिए गई है.

वहीं, नॉर्थ कोरिया की मीडिया ने भी 11 अप्रैल के बाद से किम जोंग उन की सार्वजनिक गतिविधि के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है. किम को आखिरी बार 11 अप्रैल को एक प्रमुख पार्टी बैठक की अध्यक्षता करते हुए देखा गया था.

(Input: ANI)

