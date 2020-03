कोरोना का कहर: भारत में Covid-19 के मामले 81 हुए, UP-बिहार समेत कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज, मॉल बंद; IPL 15 अप्रैल तक स्थगित

Coronavirus: दुनियाभर में नए कोरोनोवायरस कोविड 19 (Covid-19) ने कोहराम मचा रखा है. भारत में भी कोविड 19 पॉजिटिव के मामले बढ़कर 81 हो गए हैं. केरल में सबसे अधिक 19 मामले सामने आए हैं. कोरोनावायरस संक्रमण से भारत में पहली मौत की पुष्टि कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई है. महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है. दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक समेत कई राज्यों में एहतियातन स्कूल-कॉलेज, मॉल बंद कर दिए गए हैं. वहीं, BCCI ने IPL को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, शुक्रवार 13 मार्च शाम 5 बजे तक कोरोनावायरस कोविड-19 के कुल 81 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 64 भारतीय और 17 विदेशी नागरिक हैं. इससे अब तक ​केरल में संक्रमित 3 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं. वहीं, कोरोना संक्रमण से पहली मौत की पुष्टि कर्नाटक में हुई है. कलबुर्गी के 76 वर्षीय मरीज की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ने कर दी है.

मंत्रालय के अनुसार, शुक्रवार शाम 5 बजे तक हवाई अड्डों पर अबतक 11,71,061 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. मंत्रालय ने कोरोना वायरस के लिए हेल्प लाइन नंबर +91-11-23978046 जारी की है.

कोरोना का कहर: भारी गिरावट के दौर में शेयर बाजार, नए और पुराने निवेशक क्या करें?

महाराष्ट्र में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है. पुणे और नागपुर में नए मामले सामने आए हैं. वहीं, कोरोना प्रभावित चीन के वुहान से लौटे 112 लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं. सभी को आईटीबीपी के छावला कैंप में निगरानी में रखा गया था. इसमें से 36 विदेशी नागरिक थे.

चीन के बाद नेपाल ने भी कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एवरेस्ट की चढ़ाई पर रोक दी है. उधर, गूगल के बेंगलुरु ऑफिस का 1 कर्मचारी कोरोना वायरस से पीड़ित मिला है. मरीज को विशेष निगरानी में रखा गया है. कंपनी ने शनिवार से कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बताया कि 31 मार्च तक सभी सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं. जिन स्कूलों और कॉलेज में परीक्षाएं नहीं है उन्हें भी इस अवधि में बंद कर दिया गया है.

29 मार्च से शुूरू हो रहे IPL पर भी कोरोनावायरस के बादल मंडराने लगे हैं. केंद्र की ओर से वीजा पर लगाई गई पाबंदी के चलते 15 अप्रैल तक विदेशी खिलाड़ी भारत नहीं आ पाएंगे. ऐसे में मैच खेलना उनके लिए नामुमकिन है. आईपीएल इस साल 29 मार्च से शुरू होने वाला है. 20 अप्रैल तक 20 मैच हो चुके होंगे. इन पर विदेशी खिलाड़ियों के खेलने पर संशय बना हुआ है. उधर, आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल 14 मार्च की अपनी बैठक में इस बात पर चर्चा करेगी कि कोरोना के बीच खेल कैसे कराया जाए.

कोविड 19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा टाल दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी. हालांकि, स्टेडियम में दर्शकों का प्रवेश नहीं होगा. वहीं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में केन रिचर्डसन को कोविड19 निगेटिव पाया गया है. रिचर्डसन टीम के आलराउंडर हैं.

दूसरी ओर, कनाडाई मीडिया के अनुसार वहां के पीएम जस्टिन ट्रूडो की पत्नी के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है.

