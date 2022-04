New York Subway Shooting Update: न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन में गोलीबारी, 16 घायल, विस्फोटक भी बरामद

गैस मास्क लगाए एक संदिग्ध शख्स मौके से फरार, संदिग्ध ने कंस्ट्रक्शन वर्करों वाली जैकेट पहनी थी.

अमेरिका में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन (Brooklyn) स्थित सबवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह गोलीबारी हुई है.

अमेरिका के प्रमुख शहर न्यूयॉर्क के एक सबवे स्टेशन में बड़े पैमाने पर गोलीबारी होने की खबर है. ब्रुकलिन (Brooklyn) के सबवे स्टेशन पर हुई इस गोलीबारी के दौरान 16 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें कम से कम 8 लोगों को गोली लगी है. एजेंसियों से अब तक मिली जानकारी के मुताबिक न्यूयॉर्क के इस सबवे स्टेशन पर विस्फोटक डिवाइस भी बरामद हुआ है. यह डिवाइस विस्फोट होने से पहले ही बरामद कर लिया गया है. यह सनसनीखेज वारदात न्यूयॉर्क के स्थानीय समय के मुताबिक मंगलवार की सुबह-सुबह हुई है. बताया जा रहा है कि हमलावर ने पहले तो सबवे ट्रेन के कोच में धुआं फैला दिया और फिर लोगों पर गोलियां बरसा दीं. माना जा रहा है कि इस हमले के लिए जिम्मेदार संदिग्ध शख्स मौके से भागने में सफल हो गया है. शुरुआती जांच के मुताबिक उस संदिग्ध व्यक्ति ने कंस्ट्रक्शन वर्करों वाली जैकेट पहनी थी और गैस मास्क भी लगा रखा था. LIVE: Multiple people shot in New York City subway station, trains halted https://t.co/v9e8xMd8lz — Reuters (@Reuters) April 12, 2022 घटना का दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने घटना के वक्त का एक दिल दहलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें सबवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद घबराए यात्री चीखते-चिल्लाते भाग रहे हैं. ट्रेन की बोगी से धुआं भी निकल रहा है. वीडियो में कुछ घायल यात्री ट्रेन के फर्श पर लेटे नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ जख्मी लग रहे यात्रियों को दूसरे लोग सहारा देकर ले जा रहे हैं. Very dramatic video from the incident as the subway arrived at 36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/5cOdeYPIb1 — Kristoffer Kumm (@Kristofferkumm) April 12, 2022 8 लोगों को लगी गोली, 16 घायल न्यूयॉर्क शहर के फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक हमले की यह घटना सनसेट पार्क इलाके के करीब 36 स्ट्रीट स्टेशन (36th Street station) पर हुई है. अधिकारियों के मुताबिक अब तक हमले में 16 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है, जिनमें कम से कम 8 को गोली लगी है. जख्मी लोगों की हालत के बारे में अभी और जानकारी का इंतजार है.

हमले वाली जगह की अब तक सामने आई तस्वीरों में जख्मी यात्री नजर आ रहे हैं, जिनकी अन्य लोग मदद कर रहे हैं. खून से लथपथ कई यात्री स्टेशन के फर्श पर बैठे हुए हैं. इस वारदात की वजह से न्यूयॉर्क में सबवे ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है. हमले वाले इलाके से दूर रहें लोग: न्यूयॉर्क पुलिस न्यूयॉर्क पुलिस (NYPD) ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे हमले वाले इलाके से दूर रहें. इस इलाके से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नज़ारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं. इसके अलावा भीड़भाड़ वाला चाइनाटाउन इलाका और इंडस्ट्री सिटी नाम का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी पास ही में है.

