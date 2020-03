दुनियाभर में Covid-19 के मामले 2.45 लाख के पार, अबतक 10 हजार से ज्यादा मौत; इटली, ईरान, स्पेन में हालात ज्यादा खराब

New Coronavirus Covid-19: नए कोरोनावारस कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं. 20 मार्च सुबह तक के आंकड़ों के अनुसार, पूरी दुनिया में कोविड-19 के 245,613 मामले सामने आ चुके हैं. 10,048 से ज्यादा मौत हो चुकी है. बीते 24 घंटे में 26,791 नए मामले सामने आए जबकि 1,097 लोगों की जान गई है. कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल चीन के बाद इटली, ईरान और स्पेन का है. बीते एक दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या चीन में 3, इटली में 427, ईरान में 149 और स्पेन में 193 दर्ज की गई.

नए कोरोनावारस कोविड-19 के खतरे से आज पूरी दुनिया जूझ रही है. अभी तक इसका इलाज या वैक्सीन विकसित नहीं की जा सकी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, फिलहाल सावधानी ही बचाव है. कोरोनावायरस कोविड19 का संक्रमण दुनिया के 179 देशों में फैल चुका है.

WHO के आंकड़ों के अनुसार, चीन में कोरोना के 80,967 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 3,248 लोगों की जान गई है. चीन ने हालात पर कुछ नियंत्रण कर लिया है. बीते 24 घंटे में वहां सिर्फ 39 नए मामले आए और 3 की जान गई है. बता दें, कोरोनावायरस कोविड-19 चीन के वुहान शहर से ही पूरी दुनिया में फैला है. वुहान शहर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है.

Coronavirus LIVE Updates: Covid-19 के मामले बढ़कर 195

आकंड़ों के अनुसार, चीन के बाद कोविड19 का सबसे तेजी से प्रसार इटली, ईरान और स्पेन में है. इटली में अबतक संक्रमण के 41,035 मामले सामने आए हैं. इनमें से 3,405 लोगों की जान चली गई है. बीते एक दिन में 5,322 नए मामले सामने आए हैं और 427 लोगों की मौत हुई है. वहीं, ईरान में अबतक 18,407 मामले सामने आए हैं और 1,248 लोगों की जान जा चुकी है. बीते 24 घंटे में यहां 1,046 नए मामले आए और 149 मरीजों की मौत हुई. स्पेन की बात करें तो यहां अबतक 18,077 कोविड19 के मामले सामने आए और 831 की मौत हुई. बीते 24 घंटे में 3,308 नए मामले आए और 193 नई मौतें हुईं.

भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 20 मार्च सुबह 9:00 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़कर 195 हो गए हैं. इनमें से 163 भारतीय और 32 विदेशी नागरिक हैं. अभी तक 20 मरीज संक्रमण से रिकवर हो गए हैं. कोविड19 से मरने वालों का आंकड़ा 4 हो गया है. कोविड19 से चौथी मौत की पुष्टि पंजाब प्रांत में हुई है.

