साल के अंत में मुकेश अंबानी टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर, रिकॉर्ड हाई से 19% कमजोर हो चुका है RIL

Mukesh Ambani Wealth: साल 2020 का अंत आते आते भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 10 से बाहर हो गए हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स पर ताजा डाटा के अनुसार 5.72 लाख करोड़ रुपये की दौलत के साथ अंबानी अब अरबपतियों की लिस्ट में 11वें नंबर पर खिसक गए हैं. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बाद भी 2020 में मुकेश अंबानी अमीरों की इस लिस्ट में टॉप 6 तक पहुंच गए थे. हसलांकि सितंबर के बाद से आरआईएल के शेयरों में गिरावट आई है, जिससे उनकी रैंकिंग नीचे आई है. वहीं, इस साल सबसे ज्यादा दौलत एलन मस्क की बढ़ी है और दूसरे नंबर पर है.

मुकेश अंबानी की दौलत में हाल फिलहाल में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, क्योंकि सितंबर के बाद से आरआईएल के शेयरों में दबाव रहा है. सितंबर में आरआईएल का शेयर 2,369.35 रुपये पर पहुंच गया था जो रिकॉर्ड हाई है. उसके बाद से अबतक शेयर करीब 19 फीसदी टूटकर 1998.10 रुपये के भाव पर आ गया है. इस दौरान मुकेश अंबानी की दौलत भी स्थिर ही रही है, जबकि कुछ अरबपतियों की दौलत में इस दौरान इजाफा हुआ. ता दें कि मार्च में आरआईएल का शेयर 867 रुपये के लो पर आ गया था.

मुकेश अंबानी के लिए कोरोना वायरस महामारी के बाद भी यह साल बेहतर साबित हुआ है. इस पूरे साल में अबतक उनकी दौलत में 1770 करोड़ डॉलर यानी करीब 1.32 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो चुका है. वहीं उनकी कुल दौलत 7630 करोड़ डॉलर यानी 5.72 लाख करोड़ रुपये हो गई है.

टेस्ला के सीईओ और सह-संस्थापक एलन मस्क की संपत्ति में इस साल 14000 करोड़ डॉलर यानी 10.50 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो चुका है. उनकी कुल दौलत 16700 करोड़ डॉलर यानी 12.5 लाख करोड़ रुपये हो गई है. अमीरों की इस सूची में अब वे सिर्फ अमेजन के सीईओ जेफ बेजॉस से पीछे हैं. टेस्ला के शेयरों में इस साल 700 फीसदी से ज्यादा तेजी आई है, जिसका फायदा मस्क को मिला है. मस्क की तीन-चौथाई नेटवर्थ टेस्ला शेयरों के रूप में है. टेस्ला में मस्क की नेटवर्थ स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन (स्पेसएक्स) में उनकी नेटवर्थ की करीब चार गुनी है. टेस्ला आज एस एंड पी 500 इंडेक्स में डेब्यू करेगी.

जेफ बेजोस: 18700 करोड़ डॉलर

एलन मस्क: 16700करोउ़ डॉलर

बिल गेट्स: 13100 करोड़ डॉलर

बर्नार्ड अरनॉल्ट: 11000 करोड़ डॉलर

मार्क जुकरबर्ग: 10500 करोड़ डॉलर

वॉरेन बफे: 8520 करोड़ डॉलर

लैरी पेज: 8140 करोड़ डॉलर

लैरी एलिसन: 7970 करोड़ डॉलर

स्टीव बामर: 7910 करोड़ डॉलर

सर्जेई बिन: 7880 करोड़ डॉलर

