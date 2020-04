यूरोप में कोरोना से संक्रमित 95% लोगों की उम्र 60 से ज्यादा, लेकिन युवा भी रहें सावधान: WHO

यूरोप में कोरोना वायरस की वजह से मौतों में 95 फीसदी से ज्यादा लोगों की उम्र 60 से ऊपर है लेकिन युवा लोगों को भी लापरवाह नहीं रहना चाहिए. यूरोप में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दफ्तर के प्रमुख ने गुरुवार को यह बात कही है. डॉ Hans Kluge ने कहा कि उम्र इन वायरस के गंभीर मामला होने के लिए केवल उम्र जोखिम का कारण नहीं है जिसने करोड़ों लोगों को लॉकडाउन में रख दिया है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है.

उन्होंने कोपनहेगन में एक ऑनलाइन न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा मानना कि कोरोना वायरस केवल बूढ़े लोगों पर असर करता है, तथ्य के आधार पर बिल्कुल गलत है. उनके मुताबिक युवा भी इससे बचे हुए नहीं हैं. उनकी यह बात WHO के डायरेक्टर जनरल Tedros Adhanom Ghebreyesus के बयानों से मिलती जुलती है.

यूएन हेल्थ इजेंसी ने कहा है कि 50 की उम्र से कम के 10 से 15 फीसदी लोगों के बीमारी के साथ मामले औसत और बड़े के बीच होते हैं. Kluge ने बताया कि इस बीमारी के कुछ मामले उन लोगों के सामने आए हैं जो अभी किशोर या 20 साल की उम्र में हैं. इसके साथ ही इनमें बहुत से मामलों में बेहज ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ी है और कुछ लोगों की मौत हो गई है.

उन्होंने कहा कि हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि यूरोप में कुल 30,098 लोगों की मौत हुई है जिसमें से अधिकतर इटली, फ्रांस और स्पेन में हैं. उनके मुताबिक हमें पता है कि 95 फीसदी से ज्यादा मौतें 60 साल से बढ़े उम्र के लोगों की हुईं हैं जिसमें से आधे लोगों की उम्र 80 से ज्यादा है. Kluge ने कहा कि जिल लोगों की मौत हुई है, उनमें 80 फीसदी से ज्यादा लोगों में कम से कम एक लंबी स्थिति थी जैसे हृदय रोग, हाइपर टेंशन या डायबिटीज.

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस मोर्चे पर एक अच्छी खबर है कि कोविड 19 से संक्रमित कुछ लोग जिनकी उम्र 100 से ज्यादा है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, वह अब तक पूरी तरह ठीक हो चुके हैं.

