कोरोना वायरस की वैक्सीन पर बिल गेट्स पानी की तरह बहा रहे पैसा, अरबों डॉलर हो जाएंगे खर्च

माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के को-फाउंडर बिल गेट्स (Bill Gates) इस वक्त अपना वक्त परोपकारी गतिविधियों में लगा रहे हैं. उन्होंने अरबों डॉलर की धनराशि ऐसी फैक्ट्रियों को बनाने में खर्च करने का फैसला किया है, जो कोरोनावायरस की 7 संभावित वैक्सीन बनाएंगी. इन 7 वैक्सीन्स में से गेट्स 2 बेस्ट वैक्सीन्स को ट्रायल के लिए चुनेंगे.

द हिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी टॉक शो ‘द डेली शो’ में गेट्स ने बताया कि भले ही हम केवल 2 वैक्सीन चुनेंगे, लेकिन फंडिंग सभी 7 वैक्सीन्स की फैक्ट्रियों को दी जाएगी. ऐसा इसलिए ताकि एक-एक कर वैक्सीन बनाने में वक्त की बर्बादी न हो.

ऐसा लग सकता है कि गेट्स इतना सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं लेकिन उनके लिए यह करना महत्वपूर्ण है. गेट्स का कहना है कि जो वैक्सीन सिलेक्ट नहीं होंगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर कुछ अरब डॉलर बर्बाद होंगे. लेकिन जिस मौजूदा स्थिति में हम हैं, जहां अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, वहां कुछ अरब डॉलर का बर्बाद होना घाटे का सौदा नहीं है.

गेट्स के मुताबिक, एक ही वक्त पर टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विकसित करना 18 माह की अवधि में दवा विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है. कोरोना वायरस से बचने के मौजूदा उपायों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और घर पर रहने को लेकर गेट्स ने कहा कि जब तक दुनिया को इस वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन नहीं मिल जाती, तब तक हमें कई असामान्य उपाय करने होंगे.

बिल गेट्स ने अमेरिकी सरकार से देशव्यापी लॉकडाउन की अपील की थी. वाशिंगटन पोस्ट के जरिए उन्होंने यह बात रखी थी कि अमेरिका की हर स्टेट में कड़े लॉकडाउन उपाय जरूरी हैं. अमेरिका में अब तक कोविड—19 के 3 लाख से ज्यादा केस मिले हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. वहीं 9500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.

