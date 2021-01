राष्ट्रपति बनते ही 15 फैसले लेंगे Joe Biden, ट्रंप के कुछ बड़े फैसले हो जाएंगे रद्द

Joe Biden First Day as President: अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर कुछ ही घंटे बाद Joe Biden शपथ लेने वाले हैं. पदभार संभालने के कुछ समय बाद राष्ट्रपति के तौर पर जो बिडेन 15 एग्जेक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करेंगे. इसमें पेरिस जलवायु समझौता, 100 दिनों तक अनिवार्य रूप से मास्क पहनना और मुस्लिमों पर प्रतिबंध खत्म करना भी शामिल है. ये ऑर्डर एक तरह से पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को पलटने की कोशिश होगी.

अपने शुरुआती फैसले के तहत बाइडेन इमिग्रेशन को लेकर एक विस्तृत बिल को कांग्रेस भेजेंगे. इमीग्रेशन बिल में अवैध प्रवासियों के लिए आठ साल तक नागिरकता के लिए मौका दिए जाने का प्रस्ताव होगा. इसके अलावा इसमें हर देश के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की अधिकतम सीमा को खत्म किए जाने का भी प्रस्ताव होगा. इससे सबसे अधिक फायदा भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को होगा जिनका लीगल परमानेंट रेजीडेंसी का वर्तमान वेटिंग पीरियड दशकों से चल रहा है.

बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त होने वाली जेन साकी का कहना है कि पहले ही दिन बाइडेन ऐतिहासिक फैसला लेने वाले हैं. इसकी तुलना बाइडेन से पहले के चार राष्ट्रपतियों द्वारा पहले दिन लिए गए कदमों को मिलाकर की जा सकती है. जेन के मुताबिक राष्ट्रपति बनने के बाद अगले 10 दिनों के भीतर ही चार प्रमुख मुद्दों कोरोना महामारी से निपटने, आर्थिक राहत, जलवायु परिवर्तन से निपटने और नस्लीय समानता को बढ़ाने को लेकर एग्जेक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करेंगे और निर्देश जारी करेंगे.

