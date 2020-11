US President Election 2020: ट्रंप या बिडेन, किसे चुनेंगे भारतीय मूल के मतदाता?

US President Election 2020: अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए मतदान में अब बहुत कम समय बचा है. उससे पहले एशियन-अमेरिकन कम्युनिटी के 1100 से अधिक प्रमुख लोगों ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन और कमला हैरिस का समर्थन किया है. इसमें इंडियन अमेरिकन इलेक्टेड ऑफिशियल्स, आर्टिस्ट, बिजनस और कम्युनिटी लीडर्स शामिल हैं. इस चुनाव में भारतीय-अमेरिकियों की भी भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने वाली है. एक सर्वेक्षण के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में करीब तीन-चौथाई भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन को मतदान करने की योजना बना रहे हैं. उनका मानना है कि राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप देश को गलत दिशा में ले गए हैं. डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार हैं.

अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की संख्या वहां उन्हें दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह बनाती है. हालांकि नामांकित मतदाताओं में उनकी संख्या 1 फीसदी से भी कम है. इसके बावजूद दोनों पार्टियां उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं ताकि नजदीकी मुकाबले में बढ़त हासिल हो सके. ऐसे में पिछले महीने कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, जॉन होपिकिंस-एसएआईएस और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्विया द्वारा द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक बिडेन का पलड़ा भारी दिख रहा है. सर्वेक्षण के मुताबिक 72 फीसदी रजिस्टर्ड इंडियन अमेरिकन वोटर्स ने बिडेन का समर्थन किया है और 22 फीसदी ने ट्रंप का जबकि शेष लोगों ने अन्य के चयन या वोट ही न करने की बात कही है.

अभी तक भारतीय समाज डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन देते आए हैं लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मजबूत संबंधों के कारण इस बार उम्मीदें बढ़ गई थीं कि ट्रंप को भारतीयों का अधिक समर्थन मिलेगा. हालांकि सर्वेक्षण में विपरीत परिणाम दिखे हैं. कमला हैरिस की उम्मीदवारी से बाइडेन के लिए समर्थन बढ़ा है. वह पहली अश्वेत महिला और एशियन अमेरिकन हैं जिन्हें अमेरिका में प्रमुख पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंटियल टिकट मिला है.

मतदाताओं के नजरिए में भारत और अमेरिका के बीच का संबंध अब सबसे कम प्रॉयोरिटी में और अर्थव्यवस्था व स्वास्थ्य सबसे अधिक. 49 फीसदी रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि कमला हैरिस की उम्मीदवारी के कारण बिडेन की उम्मीदवारी को लेकर वे उत्साहित हैं जबकि 15 फीसदी इसे लेकर बहुत अधिक उत्साहित नहीं हैं. हैरिस की माता भारतीय मूल की हैं और उनके पिता जमैका मूल के, दोनों ही अध्ययन के लिए अमेरिका में इमिग्रेट हो गए थे.

