जो बाइडेन 20 जनवरी को लेने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ, कैसे और कहां लाइव देख सकते हैं समारोह

Joe Biden Inauguration Day 2021: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जोरदार बहुमत से जीतने वाले जो बाइडेन (Joe Biden) 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. वह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे. बाइडेन के साथ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी शपथ लेंगी. ​बाइडेन का शपथ ग्रहण बेहद ज्यादा सुरक्षा चिंताओं के बीच हो रहा है. बता दें कि 6 जनवरी को US Capitol बिल्डिंग पर ट्रम्प समर्थकों ने हमला कर दिया था, जिससे अमेरिका में जमकर हंगामा हुआ था.

कोविड19 महामारी के चलते इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में आमतौर पर होने वाले सेलिब्रेशंस में कटौती की गई है. समारोह में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शामिल नहीं होंगे.

ईवेंट स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. बाइडेन और हैरिस के शपथ लेने के बाद नव निर्वाचित राष्ट्रपति का उद्घाटन संबोधन होगा. अपने संबोधन में बाइडेन अगले 4 सालों के राष्ट्रपति कार्यकाल का विजन बताएंगे. वह कोविड19 से जंग, अमेरिकी इकोनॉमी को मजबूत बनाने और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए अपनी योजनाओं पर भी रोशनी डालेंगे.

शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका की लंबे वक्त से चली आ रही परंपरा ‘पास इन रिव्यूज’ निभाई जाएगी. इसमें अमेरिकी मिलि​ट्री अपने नए कमांडर इन चीफ को शक्तियों का शांतिपूर्वक ट्रासंफर करेगी. ईवेंट में नए अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी, नई वाइस प्रेसिडेंट और उनके पति भी शामिल रहेंगे. जो बाइडेन को व्हाइट हाउस के लिए प्रेसिडेंशियल एस्कॉर्ट दी जाएगी, जो अमेरिकी सेना की सभी शाखाओं का प्रतिनिधित्व करेगी.

आधिकारिक सेरेमनी अमेरिका में परेड निकलने के साथ समाप्त हो जाएगी. इस परेड में अमेरिका के विभिन्न समुदाय रहते हैं और परफॉर्म करते हैं. इसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाता है.

20 जनवरी का दिन 90 मिनट के बोनस प्राइम टाइम प्रोग्राम ‘सेलिब्रेटिंग अमेरिका’ के साथ खत्म होगा. इसे टॉम हैंक्स होस्ट करेंगे और प्रोग्राम में बाइडेन और हैरिस के साथ बातचीत शामिल रहेगी. प्रोग्राम में जॉन लेजेंड, आंट क्लेमन्स, जोन बोन जोवी, ईवी लोंगोरिया, डेमी लोवाटो, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, जस्टिन टिंबरलेक और केरी वॉशिंटन भी शामिल रहेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC, PBS समेत अमेरिका के सभी प्रमुख नेटवर्क्स पर होगा. इसे https://bideninaugural.org/watch/ और अमेजन प्राइम पर भी लाइव देखा जा सकता है. वॉशिंगटन का समय, भारत के मानक समय से 10 घंटे 30 मिनट आगे है.

Source: Indian Express

