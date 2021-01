Joe Biden Inauguration Day 2021: जो बाइडेन का शपथ ग्रहण आज, बनेंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति

Joe Biden Inauguration Day 2021: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीते जो बाइडेन (Joe Biden) आज यानी 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने वाले हैं. वह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे. उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस (Kamala Harris) उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी. वह अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी. समारोह में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शामिल नहीं होंगे.

शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 11 बजे शुरू हो जाएगा. अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स अमेरिकी संसद भवन के वेस्ट फ्रंट में बाइडेन को स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे (भारतीय समयानुसार रात 10.30 बजे) राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे. बाइडेन अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति होंगे. वह 2013 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी बने थे. हैरिस को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सोनिया सोटोमेयर शपथ दिलाएंगी. बाइडेन और हैरिस के शपथ लेने के बाद नव निर्वाचित राष्ट्रपति का उद्घाटन संबोधन होगा.

कोविड19 महामारी के चलते इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में आमतौर पर होने वाले सेलिब्रेशंस में कटौती की गई है. शपथ ग्रहण समारोह में करीब 200 लोग सामने बैठे होंगे. पहले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में 2 लाख टिकट दिए जाते थे. लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए सिर्फ 1 हजार टिकटों का इंतजाम किया गया है. समारोह में पॉप स्टार लेडी गागा राष्ट्रगान गाएंगी, जबकि गायिका और अभिनेत्री जेनिफर लोपेज म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगी. इस बार आम लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे.

पेनसिल्वेनिया में वर्ष 1942 में जन्मे जो रॉबिनेट बाइडेन जूनियर ने डेलावेयर विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वर्ष 1968 में कानून की डिग्री हासिल की. बाइडेन डेलावेयर में सबसे पहले 1972 में सीनेटर चुने गए और उन्होंने छह बार इस पद पर कब्जा जमाया. 29 वर्ष की आयु में सीनेटर बनने वाले बाइडेन अब तक सबसे कम उम्र में सीनेटर बनने वाले नेता हैं.

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) समर्थकों द्वारा 6 जनवरी को कैपिटल हिल में की गई हिंसा के मद्देनजर बाइडेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं. नेशनल गार्ड्स के करीब 25 हजार जवान तैनात किए गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से व्हाइट हाउस की किलेबंदी कर दी गई है. व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए तीन लेयर बनाई जा रही है.

अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल और उसके आसपास के इलाके, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और व्हाइट हाउस को आम जनता की पहुंच से दूर किया गया है. व्हाइट हाउस के बाहर 8 फीट ऊंचे लोहे के बैरिकेड लगाए गए हैं. पूरा वॉशिंगटन शहर हाई अलर्ट पर है.

6 जनवरी को हुई हिंसा को देखते हुए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. एफबीआई ने चेतावनी दी है कि 20 जनवरी को बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप समर्थक एक बार फिर हंगामा कर सकते हैं. बाइडन के शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा की आशंका को देखते हुए राजधानी वॉशिंगटन में 24 जनवरी तक इमरजेंसी लगा दी गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC, PBS समेत अमेरिका के सभी प्रमुख नेटवर्क्स पर होगा. इसे https://bideninaugural.org/watch/ और अमेजन प्राइम पर भी लाइव देखा जा सकता है. वॉशिंगटन का समय, भारत के मानक समय से 10 घंटे 30 मिनट आगे है.

