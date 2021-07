Jeff Bezos ने किया अंतरिक्ष में सफर, New Shepard ने ऐतिहासिक उड़ान के बाद की सुरक्षित लैंडिंग

Jeff Bezos in space: जेफ बेजोस और तीन साथी मुसाफिर मंगलवार को अंतरिक्ष में सफर के लिए गए और वापस वेस्ट टैक्साज में लैंडिंग की. बेजोस ने निजी तौर पर उनके दो साथी मुसाफिर- उनके भाई मार्क बेजोस, 82 साल की महिला Wally Funk को आमंत्रित किया था. उनके साथ Oliver Daemen थे. उन्हें 28 मिलियन डॉलर की चैरिटी नीलामी के विजेता की जगह आखिरी समय पर लाया गया था.

New Shepard के रॉकेट और कैप्सूल को सब-ओर्टिल स्पेस में वर्टिकली लॉन्च किया गया था. रॉकेट लॉन्चपैड में लौटकर आ गया, जबकि कैप्सूल वापस पृथ्वी पर गिर गया, जिसके साथ पैराशूट ने इसे पश्चिमी टैक्साज में लैंड करने में मदद की. NASA ने इस मौके पर बेजोस की स्पेस ट्रैवल कंपनी ब्लू ऑरिजिन को बधाई दी.

????????Congratulations to the @BlueOrigin team on the first human flight of #NewShepard ! We look forward to future flights with researchers and NASA-supported technology payloads aboard. https://t.co/1kiQ1NgNG3

New Shepard एक रॉकेट सिस्टम है, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों और रिसर्च पेलोड को अंतरराष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष की सीमा Karman लाइन के पार ले जाने के मकसद से तैयार किया गया है. इसके पीछे आइडिया लोगों को स्पेस तक आसान और किफायती तौर पर अंतरिक्ष ले जाना है. इसमें अकैडमिक रिसर्च, कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उद्यमी वेंचर्स आदि उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है.

बेजोस को अंतरिक्ष का शौक 5 साल की उम्र में हुआ था, जब उन्होंने 20 जुलाई 1969 को Neil Armstrong और Buzz Aldrin को चांद पर लैंड करते हुए देखा था. उन्होंने अपने लॉन्च के लिए इसकी 52वीं सालगिरह को चुना. वे अंतरिक्ष के इतिहास की जानकारी रखते हैं. उन्होंने अपने New Shepard रॉकेट का नाम अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी Alan Shepard के नाम पर रखा था और और उनके ज्यादा बड़े और अभी बनने की प्रक्रिया में मौजूद New Glenn रॉकेट का नाम ऑर्बिट में जाने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति John Glenn के नाम पर है.

